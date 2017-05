Pospěch před finále poháru: Něco takového už nikdo z nás nemusí zažít

Pospěch teď může být u historického úspěchu opavského fotbalu. Čeká ho finále MOL Cupu, národního poháru, jehož vítěz si zahraje Evropskou ligu.

Slezský FC v něm ve středu od 17.30 v Olomouci nastoupí proti prvoligovému Zlínu.

Vy jste už národní pohár získal s Kodaní, ale pro většinu vašich nynějších spoluhráčů to bude vrchol dosavadní kariéry. Co jim poradíte?

Nic. Už dokázali hodně. Měli by si ten zápas především užít a nechat na hřišti všechny zbytky sil, které ještě mají.

Opavě se daří v národní lize, kde stále bojujete o postup, ale také v poháru. Takový zápřah mnozí hráči dosud nezažili. Zvládnou finále?

Už teď to kluci zvládají perfektně. Výhoda je, že nemusejí hledat žádnou motivaci. Fandové, ale i všichni kolem našeho týmu nás navnadí a ženou dopředu. Sezona se vyvinula skvěle, čeká nás finále poháru. Bojujeme, hrajeme senzační fotbal. Nemáme kam uhnout.

V jednom zápase se může stát cokoliv. Dá se vůbec mluvit o tom, že je Zlín favoritem?

Taková role se úplně maže. Všichni, kdo na hřiště vlezou, udělají vše pro úspěch. Bude rozhodovat, kdo bude mít více sil, protože máme za sebou náročný program.

Je pro vás finále velkým tématem v kabině?

Je, něco takového už nikdo z nás nemusí zažít. Stadion bude vyprodaný, a tak by to při finále českého poháru, při cestě do Evropy, mělo vypadat. Hrajeme o velkou trofej, což si možná někteří ani neuvědomují.

Fandové při minulém utkání s Varnsdorfem skandovali: Evropa, Evropa. Vaši účast v evropském poháru vyžadují.

To je samozřejmé. Tohle je šance, kterou mohou zažít jednou za deset dvacet let. Takové nadšení chápu. Moc si trofej přejí a my také. Uděláme vše, co bude v našich silách. Uvidíme, jak to dopadne.