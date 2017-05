Mezník, výhra jackpotu. V pohárovém finále jde o víc než jen o trofej

Jen zlínský kouč potřeboval koupit pro své známé na sedmdesát vstupenek. I to ukazuje, jak Zlín a okolí finálovým duelem žijí.

„Pro nás hodně důležité utkání. Pro klub, pro zlínský fotbal, vůbec pro celý region. Může to být mezník,“ zdůrazňuje Páník.

Finanční mezník. Vítěz půjde minimálně do závěrečného předkola Evropské ligy, kde ho však čeká silný soupeř. Vyřazený dostane bolestné v přepočtu sedm milionů korun.

Opava v. Zlín Finále Mol Cupu, středa od 17.30 v Olomouci Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Dobrovolný Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Pospěch, Simerský, Žídek, Helebrand - Schaffartzik - Jursa, Janetzký, Zapalač - Jurečka, Kuzmanovič.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Kopečný, Traoré, Hnaníček, Holík - Vukadinovič, Fantiš.

Ale pokud příští středu ve finále Evropské ligy Manchester United porazí Ajax, český tým postoupí přímo do hlavní fáze soutěže. A to už by pro Zlín i pro Opavu bylo jako vyhrát jackpot: prémie 70 milionů korun, šest atraktivních zápasů, sláva, pozornost celého kontinentu.

„Tím, že marketing UEFA funguje líp a líp, tak se stala Evropská liga obrovsky atraktivní. Pro klub je to zajímavé po všech stránkách. Fotbal se může posunout někam jinam. Jak to startovalo v Plzni. Dostávala se k financím a zkvalitňovala kádr. Může to stát i tady ve Zlíně. Uděláme všechno, abychom vyhráli, a věřím, že uspějeme,“ poznamenal Páník.

Jak české kluby do pohárů Vítěz ligy: 3. předkolo Ligy mistrů, mistrovská část (Slavia, nebo Plzeň) 2. tým ligy: 3. předkolo Ligy mistrů, nemistrovská část (Slavia, nebo Plzeň) 3. tým ligy: 3. předkolo Evropské ligy (Sparta, nebo Boleslav) 4. tým ligy: 2. předkolo Evropské ligy (Sparta, Boleslav, nebo Teplice) Vítěz poháru: 4. předkolo Evropské ligy (Zlín, nebo Opava). Pokud Manchester United příští středu ve finále Evropské ligy porazí Ajax, tak vítěz českého poháru půjde přímo do hlavní fáze.



Podle bookmakerů je favoritem ligový tým, vzhledem k posledním výkonům a výsledkům finalistů to však v utkání vůbec platit nemusí.

Zlín je mezi elitou nejhorším mužstvem jara, vyhrál jen jednou. Opava po šesti vítězství za sebou bojuje v druhé lize o postup, na Ostravu ztrácí tři body.

„Pohoda v týmu je fantastická, ať už zbytek sezony dopadne jakkoli,“ řekl pro klubový web opavský kouč Roman Skuhravý.

Na finále přijde přes deset tisíc diváků, bude vyprodáno. Velká podpora se očekává především od opavských fanoušků, vždyť například na semifinále v Mladé Boleslavi ve všední den zaplnili celý svůj sektor.

Opava ještě nikdy tak daleko v poháru nebyla. A ještě nikdy druholigový tým pohár nevyhrál.

V letošním ročníku Opava vyřadila už čtyři ligová mužstva: postupně Slovácko venku, Plzeň doma, Brno doma a Mladou Boleslav venku. To je výjimečný počin.

Druholigový tým ve finále poháru 1997: Slavia - Dukla 1:0 po prodl.

2000: Liberec - Ratíškovice 2:1

2009: Teplice - Slovácko 1:0



Zlín si na cestě do finále musel poradit se Spartou i v Liberci a v semifinále dokonce vyhrál na Slavii. Jeho výkony v poháru a v lize, to však byl kardinální rozdíl.

„V lize se nám nedaří a to je strašně ubíjející. Ale některé zápasy jsme neměli špatné. Vzdálenost mezi porážkou a vítězstvím je malá,“ poznamenal Páník.

Zlín už kdysi domácí vyhrál, v roce 1970 jak český i československý. Poté si zkusil Pohár vítězů pohárů, v předkole vyřadil irský Bohemians Dublin, pak však narazil na PSV Eindhoven a vypadl.

V paměti jsou zlínské cesty Pohárem Intertoto. Což byla jakási kvalifikace pro Pohár UEFA. V roce 2004 si poradil s finským klubem Mypa, s belgickým Westerlo a ve třetím kole dokonce vyhrál 2:0 na hřišti Atlétika Madrid. Ale kvůli předchozí domácí porážce 2:4 vypadl. O rok později postoupil přes běloruské Grodno, vzápětí však nestačil na Gent.

Letos je cesta do hlavní soutěže Evropské ligy mnohem schůdnější. Kdo se na ní vydá? Zlín, nebo Opava?