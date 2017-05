V Jablonci bych měl pokračovat, předpokládá trenér Klucký

I díky této bilanci je velmi pravděpodobné, že Klucký povede severočeský tým s asistenty Vágnerem a Špitem i v příští sezoně.

„Smlouvu mám teď do 30. června, ale už jsem se s ředitelem klubu Petrem Flodrmanem bavil o nějakém prodloužení a nemyslím si, že bychom po těch jarních výsledcích měli být měněni. Asi budeme pokračovat ve stejném složení dál. Aspoň o ničem jiném nevím,“ říkal 56letý Zdeněk Klucký.

Jablonecká fotbalová organizace se však momentálně nachází po známé kauze s rozdělováním investičních dotací pro sport a následném uvalení vazby na majitele klubu Miroslava Peltu v rozjitřené atmosféře. Třeba pokud jde o změny a složení kádru pro novou sezonu.

„Samozřejmě už přemýšlíme o dalším složení mužstva, některým hráčům tady končí smlouvy, ale my jsme také úplně všechno neprojednávali jenom s majitelem. Sice asi v tom všem měl rozhodující slovo, ale my jsme tyhle věci řešili s ředitelem Flodrmanem a s lidmi, kteří jsou na klubu dnes a denně, protože majitel prakticky působil v Praze,“ popsal Klucký.

V sobotním Podještědském derby v Liberci mu vyšlo střídání, když poslal ve druhé půli na hřiště Mehanoviče, který v posledních vteřinách zařídil gólem remízu 1:1. U trenéra Kluckého už nejde o náhodu, že má při střídáních šťastnou ruku.

Týden před derby se mu to třeba povedlo doma proti Plzni s Doležalem, jenž pak vstřelil hned dva góly, a celkově už jeho náhradníci poslaní na trávník během zápasů dali sedm gólů. Lepší než Klucký je na tom v této bilanci jen kouč Slavie Šilhavý, jehož střídající fotbalisté skórovali třináctkrát.

„Je to příjemné, když se to trenérovi povede, ale je to trochu i o štěstí a samozřejmě i o tom, že na hřiště ve velké většině posíláme ofenzivní fotbalisty s úkolem ty góly dávat, ne obránce. U nás byl tímhle vyhlášený hlavně Mihálik, který by třeba mohl hrát v základní sestavě, ale když to nevyšlo, tak se snažil jako náhradník o to víc ten gól dát,“ podotkl Klucký.