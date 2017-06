Posily? Nechceme chybovat, tvrdí trenér brněnských fotbalistů Habanec

„Většina z nás už je v tomhle byznysu dýl, nebude to problém,“ ujistil s úsměvem nejstarší a nejzkušenější fotbalista v kádru ligové Zbrojovky, jejíž hráči se poprvé po pauze sešli ke společnému tréninku.

Ne, vyšťavující tropická vedra doopravdy nejsou největší brněnskou potíží v úvodu letní přípravy. Zbrojovku musí daleko víc tížit, že nadále čeká na posily. „Nemůžeme si dovolit chybu v nákupu nebo hostovačce,“ poznamenal brněnský trenér Svatopluk Habanec.

S trochou jízlivosti nutno doplnit, že moc chyb zatím funkcionáři Zbrojovky nenapáchali. Kromě expříbramského Tomáše Pilíka se žádná nová akvizice (nepočítáme-li mladé odchovance a navrátilce z hostování) v kabině neobjevila.

Polák a spol. se tak zatím nemohli pozdravit s plzeňskou dvojicí Martin Chrien – Tomáš Poznar, o jejichž příchodu do Brna se mluví nejhlasitěji. Zatímco prvně jmenovaný kope se slovenskou jednadvacítkou na malém Euru v Polsku, robustní útočník se nechal slyšet, že by Brno raději vyměnil za rodný Zlín, kde by si navíc zahrál Evropskou ligu.

„Jednání ohledně něho je otázka hodin. Stejně jako jiných hráčů,“ podotkl Habanec. „A co se týče Chriena, byla to debata, úvaha. Jsou tady i jiná jména,“ připustil kouč, že by součástí kompenzace za prodej kanonýra Řezníčka mohli být jiní plzeňští fotbalisté...

Neznámý Nizozemec. A dál?

S 11. týmem uplynulé ligové sezony začal trénovat 23letý Nizozemec Alvin Fortes, který je v Brně na testech. Neznámý křídelník jen symbolizuje, že Brno dlouhodobě není lukrativní fotbalovou adresou.

Na co může Zbrojovka fotbalisty přilákat? „Pevně doufám, že na to, že se zvedneme nejen tabulkově a bodově, ale i herně,“ řekl Habanec. „Brno je druhé největší město. Máme za sebou ne úplně úspěšný seznamovací rok. Spousta hráčů odešla, spousta přišla.“

Poslední měsíce stadion v Srbské ulici fotbalisté spíš opouštějí. A ne ledajací – kapitán Zavadil, ofenzivní bijec Řezníček, objevený střelec Škoda hostuje v Norsku a jeho návrat se řeší. Klub už nepočítá se Štohanzlem, který nepřesvědčil trenéra Habance. Paběrkujícímu Litsingimu skončilo hostování. Do Stuttgartu se vrátil také Ukrajinec Tašči. „Víme, kde nás tlačí bota,“ nezastírá Habanec, že největší problém nese jméno ofenziva.

Když pomineme Antonína Růska, který byl nominován na červencové mistrovství hráčů do 19 let v Gruzii, nabízí brněnský útok aktuálně dvě jména – Briganta a Rybičku. Kulantně řečeno, tohle není útočná vozba, z níž by se rozklepaly ligové obrany. „A ani v obraně nemáme zdvojené posty. Potřebujeme minimálně tři až čtyři nové hráče,“ konstatoval kouč Zbrojovky.

Komplikací může být, že v tuzemsku se obecně hůř shání (schopné) ofenzivní typy. „V republice je víc defenzivních hráčů,“ přikývl Habanec. „Ty ofenzivní si musíme vychovat. Je důležité, aby nám z mládeže odskakovali hráči do A-mužstva.“

Pokud Zbrojovka v dohledné době nenalezne vyvoleného útočníka, bude muset minimálně na úvod přípravy improvizovat – třeba že se na hrot posune běhavý Jakub Přichystal. „Rád bych, aby tady noví hráči byli minimálně čtrnáct dní před soustředěním (v Rakousku), což je příští týden,“ vytyčil si Habanec, který tuší, že se v lize nebudou měnit pořádky z uplynulé sezony. Na špici se bude pohybovat trio Slavia, Sparta a Plzeň. „Předpokládám, že Boleslav bude s nimi ve čtyřlístku. A minimálně vznikne ještě jedno překvapení.“

Pozice za ligovou smetánkou by ráda okupovala Zbrojovka. „Byl bych rád, kdybychom se posunuli do první poloviny tabulky,“ pronesl kouč. Je to reálný cíl? Ve Zbrojovce zatím řeší, s jakým kádrem se tabulkový posun pokusí docílit.