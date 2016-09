Za bídu má Brno bod, Habancův ofenzivní koncert je zatím v nedohlednu

Po sobotní dělbě bodů nelze opěvovat brněnskou efektivitu, spíš se ve Zbrojovce musí zamyslet.

Proč domácí proti nováčkovi soutěže vystřelili na bránu za celý duel pouze jednou? Proč zejména v první půli podali Brňané žalostný výkon? Má současný tým na to, hrát ofenzivně, jak v létě avizoval kouč Svatopluk Habanec? „Teď se musíme odrazit od obranné hry,“ pověděl brněnský trenér.

Habanec také poprvé připustil, že ofenzivní posily Zbrojovky – Jan Štohanzl a Franci Litsingi, který proti Hradci odehrál 39 minut, nebyly nejšťastnějším tahem. „Litsingi má, předpokládám, prasklý meniskus. Šel hrát na padesát procent. Jenom jsme čekali, jestli bude koleno držet,“ líčil Habanec. Ne(vy)drželo.

Na čtrnáct dnů vyřadil natažený sval i Štohanzla, který se se zraněním potýká od počátku brněnského angažmá. „Výběr nákladných hráčů nás mrzí. Je otázka, co dál,“ pokrčil rameny Habanec.

Zbrojovka sice v šesti ligových duelech prohrála pouze jednou, už čtyřikrát však remizovala. O víkendu brala bod po bídném představení. „Za první poločas jsme si výhru nezasloužili,“ uznal Habanec, jenž v úvodu zápasu postával před střídačkou a zapisoval si poznámky na papírek. Na svěřence nechtěl o poločase řvát, spíš je konstruktivně pokárat. „Na hráčích byla vidět nejistota a trochu strach. Křikem bych tomu nepomohl,“ vysvětloval kouč Zbrojovky, kterou v prvním poločase několikrát podržel brankář Dušan Melichárek.

Jednička Zbrojovky ve druhém dějství tolik práce neměla. Ale v zápřahu nebyl ani hradecký brankář Ottmar. Dokud v 80. minutě nepřiletěl gólový pozdrav z blonďaté hlavy Michala Škody po Litsingiho rohu. Brňany o body připravila také neubráněná standardka z 88. minuty.

„Šlo o to, jen odkopnout balon,“ smutnil Melichárek. „Tade (stoper Kijanskas) ho kopl sám do sebe a od něj se to odrazilo ke dvěma volným hráčům. Vůbec nevím, jak jsme to měli pokryté,“ zoufal si gólman, jehož o čisté konto oloupil pohotový Marek Plašil.

Zbrojovka se dál v lize choulí na 11 .příčce, Habancův ofenzivní koncert je zatím v nedohlednu. Ba co víc, ukazuje se, že do něj ani nemá muzikanty – posily jsou na marodce, pokud se nedaří Řezníčkovi se Škodou, nemá místo nich trenér vhodnou alternaci. Na křídle běhá zaskakující bek Hyčka, na druhé straně se proti Hradci trápil chybující Vávra.

„Nerad to slýchávám od trenérů, ale je potřeba vidět, co je za materiál na střídání,“ poznamenal Habanec. „Netroufl jsem si tam dát mlaďochy, kteří nejsou omlácení ligou. Výsledky v úvodu sezony jsou velice důležité,“ dodal brněnský trenér. „Musíme zvednout hlavy, sbírat to po bodu je málo,“ zavelel 28letý Škoda. „Tři body musíme urvat příště na Dukle nebo doma se Spartou.“

Proti ní by Zbrojovka ráda stejně jako na jaře naplnila Srbskou. Diváky však zatím víc do hlediště láká Rosický, Dočkal, Kadlec a spol. než brněnské výkony.