VZPOMÍNKA: Jaký byl Bystroň? Krotil Messiho, ale neubránil sám sebe

Skvělý stoper, který svého času naháněl Messiho v Lize mistrů. Taky dopingový hříšník, který kvůli pervitinu přišel o dva roky kariéry. A možná o daleko víc.

David Bystroň si vzal život. Zapomenutý v páté švýcarské lize, daleko od nablýskané scény. Jeho poslední klub US Schluein Ilanz na webu napsal: Díky a na shledanou!

Kamarádům se těžko věří, že by si něco takového udělal střízlivý. Ačkoli moc nemluvil, nedával signály, že by mu ve Švýcarsku bylo zle. Pravda, musel řešit dost nepříjemných příhod.

Po krásné kariéře ztratil všechny benefity a vydělával si i rukama. Pomáhal ve stavební firmě. Zemřel mu táta, který kdysi dělal v Baníku trávníkáře. Složitě se rozváděl se ženou, do které se zamiloval jako třináctiletý.



Zdravotní sestřička Kamila mu něžně říkala Dája a dlouho pro něj byla vším. Že by ho rodinný nesvár dohnal k sebevraždě? Určitě nejen to. Je těžké vyznat se v životě muže, který si nikdy neudělal řidičák. Zato si nechal za uchem vytetovat čínské znaky a přátelé si z něj utahovali, že to okopíroval z jídelníčku čínského bistra. „Jen se smějte,“ flegmaticky mávl rukou.

V listopadu 2011 se mu zhroutil svět. Po utkání Ligy mistrů proti Borisovu měl pozitivní dopingový nález a dostal dva roky natvrdo. Nebylo mu třicet a zrovna k němu letěla pozvánka z reprezentace.

„Spadl jsem na hubu,“ svěřil se.

Nesměl hrát ani amatérské soutěže, nesměl nikde trénovat. Aspoň oficiálně ne. Vzpomínal na klučičí roky, kdy byl pro všechny trenéry v Ostravě pilířem. Hrával, kde bylo potřeba: jako útočník, defenzivní záložník i stoper. Obdivoval elegantního Argentince Redonda, po kterém chtěl nosit šestku na dresu. Ligu mistrů jako Redondo nevyhrál, ale aspoň ji ochutnal.

Miloval taneční muziku a docela často chodil na večírky, kde o extázi nebo pervitin nebyla nouze. Doplatil na to. Během dvouletého trestu hledal novou motivaci. Udělal si trenérskou licenci a upínal se na chvíli, kdy se vrátí.

„Mám silnou vůli a chci hrát fotbal,“ říkal introvert, když občas kývnul na rozhovor. Mezitím chodil k psychologovi. Měl se do Plzně vrátit, ale přetrhal si křížový vaz v koleni. Smlouvu mu nabídla Olomouc, které pomohl do ligy, jenže vaz praskl znovu. Kolují zvěsti, že už tehdy se pokusil o sebevraždu, spolykal prášky.

Páteční pokus mu bohužel vyšel.