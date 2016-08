Jihlava hlásí setrvalý stav. Fotbalisté zase patří k nejhorším v lize

Vaculík: Z individualit se musí udělat tým Pohled na tabulku nevěstí pro FC Vysočina nic příjemného. Po pěti odehraných kolech je vizitka jihlavských fotbalistů dost tristní: žádné vítězství, pouhé dvě remízy a tři porážky. „Není to dobré,“ souhlasně pokyvuje hlavou majitel klubu František Vaculík. Jste hodně zklamaný ze současného stavu?

Počítali jsme s něčím jiným. Nějaké závěry z toho uděláme. Nebo respektive sportovní ředitel Milan Bokša dostal úkoly, takže uvidíme, co bude dál. Těmi úkoly myslíte nějaké další doplnění kádru?

Ne, to ne. Já jsem přesvědčený, že kádr máme silný. Co se týká individualit, tak jsme tady podle mě ještě takový neměli. I Harbu jsme pustili do Zlína, protože pro trenéra byl až za všemi ostatními útočníky. Takže co podle vás týmu chybí?

Poslední zápas s Teplicemi jsem neviděl, ale podle informací, které mám, už nebyl ani ten náš výkon tolik herně povedený jako předtím. To mě trochu zklamalo. Je pravda, že se projevila určitá zranění, protože máme pět stoperů a teď hráli jen dva. A to musel být na stoperu ještě Mišůn. Takže ano, tyhle věci se taky projeví, ovšem spíš je potřeba udělat z individualit týmový výkon. Na tom je potřeba hlavně zapracovat. V předchozích letech se pokaždé dříve či později měnil hlavní trenér. Jak je to nyní? Má Michal Hipp pořád vaši plnou důvěru?

Určitě to není v pozici, že by se zítra měl trenér měnit. Ale samozřejmě ten úkol, který dostal pan Bokša, nebude tvořit jen on sám, zapojit se musí celý realizační tým. A další dva zápasy potom ukážou, jak se to povedlo. Takže po sedmém kole mohou nějaké změny nastat?

Uvidíme. Zatím nebudu říkat ani doprava, ani doleva. Podobná situace se nicméně opakuje prakticky každý rok. Nejste z toho už unavený?

Unavený jsem z práce, když celý týden někde lítám a vedu jednání v různých jazycích. Samozřejmě, že úspěchy jsou vždycky lepší, ale k životu patří i neúspěch. A já pořád věřím, že to tým zvládne.