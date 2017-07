Chceme hrát nahoře, ale buďme realisté, říká liberecký kapitán Coufal

„Už jsem si na to zvykl. Spíš by mi přišlo divné, kdyby se tým neměnil. K Liberci to asi patří a patřit bude,“ říká obránce Coufal vyrovnaně. „Musíme se s tím smířit a co nejdřív se dát na hřišti dohromady.“

Kdo z hráčů, kteří odešli, vám bude chybět nejvíc?

Těch je hodně. V minulém přestupovém okně to byl náš tehdejší kapitán Lukáš Pokorný, teď zase Milan Baroš. Ale úplně nejvíc mi asi bude chybět brankář Martin Dúbravka. To byl charakterově skvělý kluk, který pomáhal řídit i kabinu.

Letos se Liberec po letech nechystá na evropské poháry, ale jen na domácí ligu. Je to pro vás hodně jiné?

Já osobně nejsem rád, že nám evropské povinnosti odpadly. Zrovna nedávno jsem se bavil s trenérem, že jsem tady pět let a poprvé nebudu hrát poháry, dokonce ani předkolo. Na Evropu jsem si zvykl a bude mi hodně chybět. Aspoň nám ji budou připomínat jména na dresech, které se nově přesunuly nad číslo, jako je to v pohárech...

Jak vidíte liberecké šance s omlazeným týmem?

My samozřejmě chceme vyhrávat, ale sami vidíte, co se děje v české lize. Do jakých finančních dostihů se pustila Sparta se Slavií a jak posiluje třeba i Zlín, který přivedl sedm hotových hráčů. Chceme hrát v lize nahoře, ale musíme být zároveň realisti.

Kdo je pro vás hlavním favoritem na mistrovský titul?

Jak jsem říkal, je až neskutečné, do jakých dostihů se některé týmy pustily. Na druhou stranu jsem rád. Všichni říkají, že česká liga nestojí za nic, a teď uvidíme, jakou kvalitu do ní vnesou zahraniční hráči jako Danny nebo Altintop. Uvidíme, o kolik budou lepší než my. Jsem rád, že se s nimi můžu osobně potkávat na hřišti. A pokud se ptáte na favorita... Spartě asi bude chvíli trvat, než si tým sedne. Já bych titul asi přál Plzni.

Jakožto nejskromnějšímu týmu z těch tří bohatých?

Dá se to tak říct. Líbí se mi styl práce, jakým to dělají. Nepotřebují k tomu ani tak obrovské peníze jako Sparta se Slavií. Každopádně to bude hodně zajímavé.