Pilařův návrat. Měl jsem obrovskou radost, ale porážka mě trápí, řekl

Předtím naposledy nastoupil 30. května 2015 doma proti Příbrami, s Plzní pak slavil po výhře 5:2 titul.



Na Letné se jí ten další pořádně vzdálil. Do čela se teď vyšvihla Slavia, na kterou ztrácí plzeňští fotbalisté pět kol před koncem dva body.

Jak teď vidíte vaše šance v boji o titul? Ještě v něj věříte?

Musíme pořád věřit, i Slavia může ztratit. My se pokusíme do konce sezony všechno vyhrát, kvalitu na to máme, i když zrovna dneska to nebyl dobrý výkon.

Jaké to bylo naskočit do zápasu po tak dlouhé době?

Já jsem hlavně rád, že koleno drží. Tak čtrnáct dnů už se naplno připravuju s týmem, každý trénink si pořádně užívám. Měl jsem obrovskou radost, že jsem mohl dneska nastoupit. Škoda jen, že ten zápas pro nás dopadl špatně, takže ten návrat má hořkou příchuť. Ta porážka mě trápí.

Kde vidíte její příčiny? V čem vás Sparta předčila?

Rozhodla větší efektivita na straně Sparty, která svoje šance proměnila. Nás bude hodně mrzet ta z úvodu zápasu, protože pak by se asi všechno vyvíjelo jinak. Sparta nás dneska ubojovala, byla důraznější. Výborný zápas sehrál Pepa Šural.

Nepřekvapili vás domácí svým výkonem, když minule hráli tak špatně v Jihlavě?

Přiznám se, že jsem ten zápas neviděl. Na videu jsme jen měli sestříháno, jak Sparta hraje. Dneska se semkli, zatímco my jsme nepodali dobrý výkon.

Vy sám jste se hned po příchodu na hřiště dostával do slibné šance. Co tomu chybělo?

Gól. (hořký úsměv) Narazil jsem si to s Bakym a pokračoval v pohybu, on mi to dal hezky zpátky, ale já už na míč nedosáhl.

Říkal jste si, že váš comeback mohl být ještě sladší?

Já jsem šel na hřiště zkusit to zvrátit. I když ještě nemám tolik natrénováno, byl jsem čerstvý. To mohla být šance do unavené obrany Sparty. Cílem bylo dát gól na 1:2 a zkusit ještě s tím zápasem něco udělat. Chtěli jsme je dostat pod tlak, ale to se vůbec nepodařilo.

Jak se cítíte po zdravotní stránce. Zvládnete větší porci minut?

Tak dvacet až třicet minut je strop. Na celý zápas to není, musím dohnat kondici.