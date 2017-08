Zpět do ligy? O záchranu už hrát nechci, říká trenér Kotal

Většinu brněnských duelů odkoučoval v červené teplákovce. Když přituhlo, nahodil na sebe teplou péřovku.

Na tuhle velkolepou rozlučku ale ze skříně vytáhl fešnou modrou košili. „Bylo to skvělý,“ vydechne fotbalový trenér Václav Kotal při vzpomínce na loňský květen.

Vyprodaný stadion v Srbské ulici mu tleskal. A vyhlášený stratég při brněnské derniéře vydumal taktiku, se kterou Zbrojovka přelstila pražskou Spartu 1:0.

Odvěký brněnský rival se dnes do Králova Pole vrací (výkop 17.00, vysílá O2 Sport). A při mizerii Zbrojovky se do myslí fanoušků vrací i Kotalovo jméno.

Na jeho úspěšné působení zdaleka nenavázal Svatopluk Habanec, kterého aktuálně poslední klub ligové tabulky počátkem týdne odvolal. „Skutečnost ukázala, že není jednoduché v Brně pracovat,“ podotýká Kotal.

Že by cítil zadostiučinění? Ale kdeže! „Nechci vypadat, že cítím zášť vůči tomu, co se napsalo. Necítím ani potřebu někde ventilovat svoje názory,“ upozorní současný kouč reprezentačního výběru do 16 let hned na úvod rozhovoru pro MF DNES. „Zbrojovka je ve špatné situaci. Přeju jí, aby se jí dařilo, ale nechci se k tomu vyjadřovat.“

Vážně ne? Nemusíte se vyjadřovat kriticky. A ani se nemusíme bavit výhradně o Brnu.

No dobře. Zkuste to! (usměje se)

Komu budete dnes fandit? Spartě, za kterou jste coby hráč odkopal řadu sezon, nebo Zbrojovce, kde jste dlouho trénoval?

To je zrovna složitá otázka! Vzhledem k tomu, že jsem sparťan, tak bych Spartě přál, aby se dostala do Ligy mistrů. Současně chápu špatnou situaci Zbrojovky, přeci jenom jsem tam skoro tři roky trénoval. Ať vyhraje ten lepší. Chci vidět pěkný fotbal a věřím, že zápas by mohl být dobrý.

Zbrojovka hledá trenéra Brněnské fotbalisty do sobotního očekávaného duelu proti Spartě povede duo Richard Dostálek – Lukáš Přerost. Zároveň Zbrojovka pátrá po trenérovi, který by natrvalo nahradil odvolaného Svatopluka Habance. Mezi nejvážnější adepty podle iSport.cz patří explzeňský kouč Karel Krejčí, jenž vede reprezentační dvacítku. Dalšími kandidáty by mohli být Zdeněk Ščasný nebo Petr Rada. Někteří zájemci o uvolněný post se klubu podle kuloárních zpráv ozývají sami.

Přijedete se podívat osobně?

To ne, přes den mám nějaká sledování a povinnosti. Počítám, že se podívám v televizi.

Jaký duel očekáváte?

Zbrojovka je ve složité pozici a Sparta také, už ztratila nějaké body. Sparta musí hrát na vítězství, což je šance Zbrojovky. Spartu jsme loni porazili a taktika byla podle mě jasná – na protiútok. To znamená udržet ofenzivu Sparty a z protiútoku vstřelit gól. Zbrojovku jsem v poslední době párkrát viděl a nevím, jestli je současná sestava postavená tak, aby tohle zvládla.

Poznáváte na Zbrojovce něco z vašeho trenérského rukopisu?

To ne. Už během minulého roku, když jsem si to počítal, bylo devět nových hráčů oproti naší sestavě. Nedá se to vůbec srovnávat. Je to otázka nového vedení a nechci to hodnotit. Nejen že mi to nepřísluší, ale ani nechci. Je to věc názoru každého trenéra, což respektuju. My jsme nastupovali v situaci, kdy mužstvo bylo na sestup, což spousta lidí za tu dobu zapomněla. Kdežto po nás trenéři přebírali mužstvo, které skončilo na šestém místě. Byla to úplně jiná situace než při našem nástupu. Z tohoto pohledu mě to trošku mrzelo, když jsem slyšel nějaké názory.

Ale rozlučku s domácími fandy jste měl parádní. Přitom na slávu a okázalá gesta moc nejste. Dovedl jste si ten moment vůbec užít?

(usměje se) Tím, že se vyhrálo v Ostravě, nám závěr vyšel. Poslední rok v Brně byl úspěšný. Doma jsme na podzim porazili Plzeň a Liberec, de facto jsme v Brně porazili všechny pohárové účastníky. Z pozice trenéra pro mě byl poslední rok skvělý.

Je něco, co se vám zamlouvá na současné Zbrojovce?

Líbí, nebo tedy líbilo by se mi, kdyby Zbrojovka vsadila na svoje odchovance. Na druhou stranu je to strašně těžké. Tenkrát jsme se rozhodli, že všichni ti Přichystalové a další mladí kluci půjdou na hostování do kvalitních klubů ve druhé lize. Myslím, že juniorka je pro kluky málo. Důležité je, aby mládežníci, kteří vyjdou ze základny Zbrojovky, zvládli přechod. Mládež je v Brně na dobré úrovni, asistenta mi v reprezentaci dělá Pavel Šustr (trenér starších dorostenců ve Zbrojovce) a jsem s ním hodně v kontaktu. Přechod do dospělých není jednoduchý obzvláště v klubu, který hraje na spodku tabulky. Je potřeba vytvořit takové prostředí, aby kluci mohli klubu pomoci. Ve chvíli, kdy mužstvo hraje o život, je pro mladé strašně těžké se adaptovat.

Dovolte mi hypotetickou otázku: kdyby vás nyní Brno oslovilo, přijal byste nabídku?

Ta otázka je pro mě mimo. (přemýšlí) Už se mi nechce vstupovat do fotbalu o záchranu. Tenkrát jsem zachraňoval Hradec a dostali jsme ho do podobné situace jako i později Brno. Přeci jenom je to psychicky náročná práce, nesmí se nic podcenit. V obou klubech se nám to povedlo nastartovat. A to, že se to dál nevydařilo v Hradci ani Brně, mě mrzí, ale nic s tím neudělám.

Chápu tedy správně, že by vás lákala ligová štace v týmu, který by mohl usilovat o poháry?

Přesně tak. Jsem v letech, že bych chtěl pracovat v klubu, který má vyšší ambice. Takhle bych to řekl. Tedy kdybych se vůbec takhle rozhodoval. Práce s mládeží mě totiž naplňuje. Znám nedostatky, které náš fotbal odlišují od týmů na nejvyšší úrovni. A byl bych rád, kdybychom naše mladé dokázali vychovat tak, aby se mohli srovnávat s nejlepšími mužstvy v Evropě.

V čem je rozdílná práce u reprezentace a klubu?

Nyní je to trošku náročnější na cestování, ale na druhou stranu mě to zase baví. Vidím spoustu zápasů, jsem u týmu, který navazuje na práci akademií. Vidím rozdíly, které v nich jsou, a byl bych rád, kdyby to pokračovalo dál a akademie měly vliv na vyšší úroveň hráčů. A to je i náš úkol.

Máte přehled o hráčích, kteří jednou mohou být oporami seniorské reprezentace. Můžete poslat českým fandům zprávu, že se blýská na lepší časy?

Kvalita je rozdílná. Je to dané tím, odkud hráč pochází. Jiná je akademie Sparty, která má odlišné možnosti než další klubové akademie nebo akademie FAČR (Fotbalové asociace ČR). Sparta si hráče kupuje, kdežto do akademií FAČR chodí hráči z klubů, do kterých se v pátek vracejí. Práce je těžší v tom, že v klubech mají jiné cíle než v akademiích. Jde o to skloubit, aby se hráči dokázali přenést do klubového prostředí.

Šestnáct let. To je věk, kdy by měli trenéři u hráčů rozvíjet fotbalové dovednosti, nebo se už zaměřit na taktiku?

Tohle je nejdůležitější otázka! Hráli jsme na turnaji v Číně, k tomu jsem viděl spoustu zápasů, a srovnámli to, tak nás trošku brzdí specializace. Soustředíme se na individuální činnosti hráčů, ale já jsem přesvědčený, že je potřeba pracovat komplexně. Musíme pracovat nejen na individuálních činnostech, ale současně se zaměřovat i na taktickou a strategickou část. Když se setkají hráči na stejné úrovni, rozhoduje týmové pojetí. Tam jde o strategii, umění spolupráce – vytváření různých herních situací a tandemů. Jde o to, aby hráči dokázali spolupracovat, pomohli si navzájem a neřešili situace individuálně.

Zkuste uvést nějaký příklad.

V zápasech v Číně jsme přehráli Uzbekistán i Čínu, ale takové Japonsko bylo v týmové souhře lepší než my. Je strašně důležité pracovat na obou stránkách – nejen na individuální vyspělosti, ale i na týmové spolupráci, standardních situacích a tak dále. Jestliže potkáte soupeře, který je na stejné úrovni jako vy, musíte ho přehrát něčím jiným než individuální kvalitou. Ale to by bylo na delší diskusi a vyprávění.