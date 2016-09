Lidi se těší hlavně na Tomáše, říká Kadlec před premiérou za Spartu

Sparta v závěru srpna přivedla do týmu dvě vysněné posily. Dva sparťany, kteří se do klubu vrátili z ciziny.

Tomáše Rosického, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob.

A Václava Kadlece, suverénně nejdražšího hráče, kterého kdy český klub koupil.

Zatímco Kadlec v sobotu od 15.00 proti Mladé Boleslavi nastoupí takřka určitě, u Rosického ta jistota vzhledem k nedávnému zranění není. Sám říkal, že první zápas po návratu nejspíš nestihne, i když už od minulého týdne trénuje naplno a s týmem. Připravený je.

„Samozřejmě chápu, že fanoušci přijdou na Tomáše. A když jich dorazí víc než minulý týden na reprezentaci, tak budu moc rád,“ připomněl Kadlec jen jedenáctitisícovou návštěvu na kvalifikačním duelu proti Severnímu Irsku (0:0).

První zápas za Spartu, co to s vámi dělá?

Těším se moc, ale zase to jako něco speciálního neberu. Ve Spartě jsem dřív odehrál už hodně zápasů.

Ale podruhé se vracíte ze zahraničí, navíc za velké peníze. To je přece speciální moment?

To ano, očekávaní budou samozřejmě větší, ale osobně to extra neprožívám. Jsem moc rád, že zase hraju za Spartu. Ale co nejlepší výkon chci podat v každém utkání.

Loni na jaře jste ve Spartě hostoval. Jak se od té doby změnila?

Sám jsem byl zvědavý, ale moc novinek není. Odešel jen Láďa Krejčí s Kubou Brabcem, jinak jádro zůstalo.

Už víte, na který post s vámi trenér Ščasný počítá?

Něco jsme nacvičovali, ale asi by nebylo vhodné, kdybych to prozradil.

Zmínil, že třeba i na pozici pravého halvbeka. Jak by se vám to líbilo?

Jo, opravdu? Tak to nevím. Ale vážně, asi bych se s tím poprat dokázal. Záleží, proti komu by to bylo. Když hraje Sparta doma, tak většinou do plných, soupeři hodně brání, takže moc práce jako obránce bych asi neměl.

Než jste se loni v létě vrátil do Frankfurtu, tak jeden z posledních zápasů jste hrál právě v Mladé Boleslavi. Vzpomínáte?

Pamatuju, dal jsem dva góly, jeden z penalty. Byl to důležitý zápas, pak jsme doma měli Plzeň a to nám nevyšlo.

A pamatujete i na zápas proti Boleslavi, který jste rozhodl doma v poslední minutě?

Jo, to je ale hodně dávno, to mi bylo asi sedmnáct.

A také jste jednou souboj s boleslavským protivníkem odnesl zlomeninou čelní kosti.

Pravda, vlastně si pamatuju všechny zápasy proti Boleslavi.

Hraje druhý se třetím, šlágr 6. kola ligy.

Boleslav hraje každý rok nahoře, takže to není překvapení.

Dva dny před utkáním do týmu soupeře odešel Marek Matějovský. Co tomu říkáte?

Když budu mluvit za sebe, tak mě to mrzí. Už jsem to kdysi říkal, Mára je nejlepší fotbalista, s kterým jsem kdy hrál v tom smyslu, jak jsem si s ním na hřišti rozuměl.

Může prozradit sparťanskou taktiku?

To ne, to by neudělal. Jsou hráči, kteří by možná něco takového udělali, ale Mára takový není.