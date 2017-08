Moje mužstvo už ukázalo, že umí překvapit, raduje se trenér Jílek

Dál? To by znamenalo o víkendu obrat i Plzeň na jejím hřišti...

Teď nás čeká vůbec nejtěžší soupeř, ale máme v zádech šest bodů a tohle mužstvo už několikrát ukázalo, že dokáže překvapit. Nám se hraje líp s těmito silnými mančafty, které chtějí hrát fotbal. Takže se na to těším. Před sezonou jsme se bavili, že potřebujeme vstup zvládnout, aby se sebevědomí mladých hráčů navýšilo a od toho se odrazil další rozjezd sezony. Samozřejmě je to vynikající, těžko popsatelné. Jsem za to strašně rád, hlavně kvůli lidem, ať už fanouškům, nebo těm, kteří kolem toho tady dělají. Několik let „zažívali hrůzy“, takže jsem rád, že sezona po dlouhé době začíná tak, jak si představujeme, a teď je to o tom nepolevit a vydržet.

Za výkon proti Liberci můžete tým pochválit.

Obrovská spokojenost s výsledkem i předvedenou hrou, vítězství bylo naprosto zasloužené. Chtěl bych aspoň touto cestou pochválit i diváky. Nesešlo se nás tady moc, čekal jsem větší počet, ale podpora byla znát, a myslím, že i to byl jeden z důvodů, proč jsme byli schopni v závěru rozhodnout.

Překvapilo vás, jak jste kombinačně dominovali?

Utkání jsme měli pod kontrolou, byli jsme lepším týmem, dobře jsme kombinovali, vytvářeli jsme si i gólové situace, nebylo to jen platonické. Čekal jsem, že ve druhé půli do nás Liberec šlápne, ale nebylo tomu tak, mohli jsme vedení navýšit. Paradoxně z jediné a první střely mezi tři tyče jsme hned dostali gól, byl to šok. Ale věřil jsem v sílu mužstva, že jsme schopni se o to ještě porvat. Tříbodový punc byl odměnou za výkon, který jsme předvedli, protože i v těžkých podmínkách jsme to odpracovali na jedničku.

Výhru trefil pár vteřin po příchodu na hřiště Moulis. Dokládá to, že už máte silnou i lavičku?

Souvisí to s tím. Dnes tam není dvanáct hráčů, ale sedmnáct, kteří jsou schopní zalternovat. Bylo to vidět. I Texl, který měl první ligový start, nepočítám těch pár minut v Mladé Boleslavi, byl hozen do vody a zvládl to velmi slušně na to, že tam byl poprvé. Moulis zalternoval Zahradníčka, povedlo se, i když tohle přičítám štěstí, to není žádná genialita trenéra. Jsem za to strašně rád, může to jedině pomoct i Pavlovi Moulisovi.

Trenér Liberce Trpišovský sympaticky připustil, že jste je jasně předčili v záloze. Byl tam hlavní důvod vaší dominance?

Nebylo to jen o držení míče a kombinační kvalitě, ale o organizaci. Byli jsme schopni Liberec eliminovat. Nepouštět ho do typické hry s nebezpečnými kraji a diagonálními míči, které mají dobře zvládnuté. Byli jsme dostatečně aktivní az toho pak vyplývalo, že jsme míče sbírali. Kalvach, oba střední záložníci, udrželi balon, byli jsme schopni kombinovat. Neodevzdávali jsme jednoduché míče jako ve druhém poločase v Boleslavi. Teď jsme byli dominantní. Určitě to je pak jeden z důvodů převahy.

Proč v nominaci chyběl zkušený stoper Aleš Škerle?

Ne, nic za tím nehledejme, Aleš měl v pátek na tréninku svalový problém. Zkusil rozcvičení před zápasem, ale řekl, že nebyl připraven do utkání, takže místo něj šel na lávku Honza Štěrba.

Výborný byl ve středu obrany Uroš Radakovič, ale překvapivé jsou výkony Václava Jemelky. Až na jednu chybu zvládl i svůj druhý start v lize s přehledem, že?

Zatím klobouk dolů před Vencou Jemelkou, protože i v mých očích obrovsky vyrostl. Ještě rok a půl zpátky musím upřímně přiznat, že jsem si říkal, že tohle asi na ligu stačit nebude. Dnes všem dokazuje, i mně, že to na ligu stačí. Je to klasický přírodní typ. Dokazuje přesně i to, že kolikrát přístup a pracovitost je daleko víc než talent samotný. Postupem času se pořád zlepšuje a zlepšuje. Uvidíme, kam až to dotáhne. Zatím velmi dobře.

Za kapitána jste vybral Michala Vepřeka. Proč?

Michal byl kapitán v ročníku, kdy jsme spadli. Tenkrát na tu roli, kterou jsem mu svěřil, nebyl připravený ani výkonnostně. Nebyl v takovém rozpoložení jako teď a v druhé lize, kdy patří k tahounům mužstva. Dva roky se dvěma roky se sešly, vyhodnotili jsme si to, a když v sestavě teď není Aleš Škerle, je tam Michal Vepřek. Chtěli jsme, aby pásku nosil někdo z nich. Předtím ji měl i Miloš Buchta, ale chtěl jsem, aby to měl hráč z pole. S volbou Vepřeka jsem naprosto spokojený.