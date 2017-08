Olomoucký kouč Jílek: Na sinusoidě jsme nahoře a chceme tam vydržet

A teď je po čtyřech kolech Sigma nejmilejším překvapením 1. ligy.

Nejenže jako nováček je druhá před Spartou i Slavií, aniž by utratila korunu za jedinou posilu, ale především baví rychlou kombinační hrou, se kterou se dokázala měřit i s vedoucí Plzní, byť padla 0:1.

A také už třikrát vyhrála.

Naposledy doma sfoukla Brno 3:0, když všechny branky nasázela za pět minut v úvodní čtvrthodince. A tentýž Jílek je právem veleben za odvážný herní styl plný automatismů. Jak je fotbal ve své vrtkavosti krásný!

„Je to nádherné,“ přikývne čtyřicetiletý sympaťák. A hned však dodá: „Hlavně dál musíme pracovat a být pokorní.“ Ví, že záhy zase může být všechno jinak.

Po čtyřech kolech máte jako nováček devět bodů a jste druzí. Co to s vámi dělá?

Mně to vždy dochází až s odstupem času. Po dvou kolech jsem mluvil o pohádce. V Plzni jsme odehráli velmi dobré utkání, bohužel bez bodového zisku. S Brnem jsme odehráli zase velmi dobré utkání za tři body, dali tři góly. Máme devět bodů po čtyřech kolech, Láďa Minář (sportovní manažer Sigmy) vždycky říká, že potřebujeme z každých pěti zápasů posbírat šest bodů. Tak teď už máme trošku nadplán. Budeme rádi, když v tom budeme pokračovat. Velmi dobrý vstup. Ale myslím, že to všichni znáte – každé mužstvo se v určitou fázi nachází nahoře a v průběhu sezony se situace může hodně rychle změnit. Dokud se držíme nahoře, chceme tam na té sinusoidě vydržet co nejdéle a body sbírat. Je to nádherné. Já to říkám v kontextu všeho, protože fotbal tady konečně začíná dejchat.

Ano, olomoucký fotbal zažil těžké časy – dva sestupy, stále hledá majitele kvůli ekonomické stabilitě. A vy s odchovanci hrajete jako z partesu. Nemusíte se po takovém startu do sezony štípat?

Fotbal nám v současnosti nastavuje hodně přívětivou tvář. Myslím si, že se prezentujeme kvalitou, rychlostí, aktivitou. Přesně to, co po hráčích vyžaduji, jsou teď schopni plnit. Na druhou stranu musím říct, že je potřeba, abychom v tom pokračovali, udrželi pokoru, protože dobře víme, že není automatismus opakovat takové výkony v dalších zápasech. Hodnocení výkonu ale přeskočím: my jsme si něco nastavili, chtěli jsme fotbal tady povýšit a samozřejmě přitáhnout zpátky diváky. V první řadě musím pochválit je, protože vytvořili výborné prostředí. Za dva roky, co tady jsem, a když jsem sem chodil v předešlých letech, tak proti Brnu to byl fotbal se vším všudy – s atmosférou. Nevyšel mi tip o 185 lidí, kteří chyběli do pěti tisíc, ale teď hrajeme na Slovácku, a když se nám podaří bodovat, může se pak doma proti Slavii konečně tady dostat fotbal na úroveň, na kterou patří.

Brno jste smetli. Tři góly za pět minut a nebylo co řešit...

Pro Brno je to krutý výsledek. Dokážu se vžít do jeho situace, kdy to není vůbec jednoduché. Třikrát jsme ve fantastickém úvodu vystřelili na bránu, dali tři góly. To je pak složité. Obrovská produktivita nám nahrála, nicméně byl to záměr, abychom se rychlostí za obranu dostávali. Měli jsme potom ještě další příležitosti, které jsme nezvládli. Soupeř měl v závěru poločasu dvě situace po standardkách, a kdyby zkorigoval na 1:3, ještě mohl zápas zdramatizovat, což se nepovedlo. Druhý poločas už neměl takové parametry. My jsme polevili, soupeř se dostal do zápasu a spíš se to dohrávalo. Nicméně výsledek je naprosto zasloužený.

I když se uzdravil klíčový záložník Jakub Plšek, podržel jste v sestavě místo něj Jiřího Texla, který se vám odvděčil dvěma góly. Teď máte při skládání sestavy příjemné starosti, že?

Pokud Jirka Texl odehraje utkání korunované dvěma góly, tak mám jedině superlativy. Když jsem si před zápasem v bulletinu přečetl, že chtěl skončit s fotbalem, což jsem ani nevěděl, tak by to byla asi škoda po takovém výkonu. Je vidět, že jsme zachránili hráče, který ligové parametry má a je schopen odehrát utkání ve vysoké kvalitě. Výkonem navázal na utkání v Plzni, kde už taky hrál velmi dobře. Pro mě příjemné, nepříjemné starosti... Ve středu hřiště je větší konkurence. Řekl si o místo. Je tam uzdravený Kuba Plšek, Michal Obročník, až se dá dohromady. Jsme schopni rozložit síly, reagovat na styl soupeře, průběh hry. Pro mě jedině dobře. Po hráčích vyžaduji, aby tuto situaci unesli. Musí ji unést, musí být prostě lepší než ostatní, to je jediné, co po nich chci. Musí se s tím vyrovnat, pokud jeden nebo druhý ze sestavy vypadne.

Je to příklad i Linharta, Obročníka a Poloma, které jste přivedli na hostování, ale naposledy chyběli i v nominaci na zápas?

Linhart zraněný, Obročník zraněný. S Romanem Polomem jsem domluvený. Šel sem s nějakou vizí, dlouho nehrál, takže se do toho pomaličku dostává. Jsou tady hráči, kteří jsou lepší. To je prostě aktuální stav. Ale konkurenci jsou schopni v blízké době zvednout. Potenciál na to mají. Je potřeba, aby byli zdraví a dlouhodobě v tréninku.

Jak je možné, že Texl ještě před rokem zvažoval konec a nevědělo se, čeho je schopný?

Nedokážu to takhle teď vyhodnotit. Pokud si vzpomínám na silný ročník 93, který tady byl naprosto dominantní, tak tam patřil k ústředním hráčům společně s Houskou, Zahradníčkem, Faltou, Habustou. Něčím si prošel, srovnal se, dostal šanci ve Vítkovicích, kde v loňské sezoně patřil ke stěžejním hráčům. Chytl to teď za pačesy. Vždy vám pomůže i nějaká náhoda, souhra okolností – vypadl z toho Kuba Plšek. A Jirka Texl se toho chytil a zvládl na jedničku. Jedině dobře.

Před sezonou jste překvapil i zařazením záložníka Kalvacha a obránce Jemelky do sestavy, což jsou ligoví debutanti. Překvapili i vás, jak to zvládají?

Musím říct, že mě překvapují každý zápas. Jsou situace, které přes svůj mladý věk řeší velmi dobře, nadstandardně. Dneska máme tři hráče, kteří se hodně těžko chytají, a když to dobře dostanou do rychlé kombinace, pro kterou mají všichni tři velmi dobrou schopnost a intuici, pak nám to hodně pomáhá.

Poprvé naskočil venezuelský rychlík Antonio Romero. Běhá jak Forrest Gump.

Tony se tam dostal shodou okolností, protože nám na předzápasovém tréninku vypadl Obročník. Chtěl jsem, aby si k tomu čuchnul, protože tady přece jen prochází velmi složitou situací. My se nedomluvíme ještě do dneška. Chtěl jsem ho ukázat v rozhodnutém utkání divákům a ještě jsme chtěli pořád zlobit rychlostí, což on splňuje. Povedlo se mu to a mohl to klidně korunovat i brankou.

Hraje křídelník Šimon Falta v reprezentační formě?

Tohle mi nepřísluší hodnotit. Je dost lidí kolem reprezentace, kteří sledují zápasy, mají vytipované hráče. Nicméně musím říct, že jeho výkonnost je na velmi vysoké úrovni. A možná si o to i říká kvalitou, kterou předvádí zatím v úvodních čtyřech kolech.

Před dvěma týdny jste říkal, že byste ještě rád získal obránce a podhrotového hráče. Platí to pořád?

Podhrotového hráče nám dobře vyřešil Jirka Texl. Ale pokud by přišlo do úvahy ještě zajímavé jméno, které by naplňovalo naše požadavky, ať už do pozice pravého beka, nebo středového hráče, byla by to pak otázka jednání. Ale už to v tuhle chvíli neberu jako klíčovou věc.