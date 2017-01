Naděje pro jaro? Výkon byl dobrý, chválil Trpišovský po výhře Liberce

O své jednoznačné výhře rozhodli Liberečtí už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. První obrovskou šanci ještě útočník Milan Baroš neproměnil, ale pak v 12. a 19. minutě vstřelil dva góly.

„Měli jsme výrazně lepší pohyb, než v sobotu proti Mladé Boleslavi. Navíc jsme z prvních čtyř příležitostí dali tři branky,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubový web. „Nechci to moc přeceňovat, ale byly tam alespoň nějaké věci, které bychom si představovali. Spíše oceňuju naší produktivitu a byla tam z naší strany i větší agresivita.“

Kromě dvojnásobného střelce Baroše, který v prvním poločase vytvořil útočnou dvojici se zimní posilou Radkem Voltrem, se za Liberec ještě trefili Ševčík, Šulc a Kubyškin. „Celkově jsem se zápasem spokojený. Ve druhé půli hrála spousta mladých hráčů a ten výkon byl dobrý,“ uvedl Trpišovský.

Střelec čtvrtého libereckého gólu Jan Šulc, který se do áčka přesunul z juniorky, si podle trenéra říká o místo v základní sestavě.

„Kdybychom hráli mistrovské utkání v této chvíli, asi by byl v základní sestavě, protože se jeví skutečně velmi dobře. Je mimořádně rychlý, skvěle vede míč a navíc má skvělou kondici. Podle testů jde o jednoho z nejlépe připravených hráčů,“ řekl Jindřich Trpišovský. „Nechci ho přechválit, ale pokud bude pokračovat takto dál, může na jaře patřit do základní sestavy nebo do užšího kádru.“

Liberec je uprostřed hrubé přípravy. Po návratu ze soustředění na Kypru trénují hráči v posilovně nebo v mrazu na umělé trávě. V sobotu čeká Slovan poslední zápas ve skupině Tipsport ligy: v Boleslavi nastoupí k derby s Jabloncem.