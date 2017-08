Trenére, pojďte si zakřičet. Nejlepší výkon v ofenzívě, řekl Stramaccioni

Bylo na něm vidět, jak se mu po výhře v předehrávce 4. kola první ligy proti Slovácku (1:0) ulevilo. Sparta dosáhla na druhou výhru sezony, přitom platí, že v žádném utkání nedala víc než jeden gól.

„Není to jednoduché. Sparta je tři roky bez titulu, přišla spousta nových hráčů i trenéři, Sparta se prostě mění. To není výmluva, ale fakt. Čas, který potřebujeme, bohužel nemáme,“ řekl Stramaccioni.

Byl to nejlepší výkon sezony?

V ofenzívě ano. Lafata, Šural, Ben Chaim i Biabiany hráli velmi dobře. V týdnu jsme se připravovali na útočný styl. Jsem spokojený, jak to dopadlo. Jsem rád, že se po zranění vrátili obránci Costa s Hovorkou, týmu to pomohlo.

Hovorka hrál za Spartu vůbec poprvé, jak jeho výkon hodnotíte?

Já podstoupil tři operace kolene a sám vím, jak je těžké se vrátit po takovém zranění. Poprvé to nikdy nemůže být ideální. Pro je nasazení jsme vybrali domácí zápas, protože obrana hraje dál od vlastního vápna, není pod takovým tlakem.

Zase jste dali jen jeden gól...

Dali jsme i druhý, měl platit. Ale vážně, to sem nepatří.

Proč tedy nedokážete soupeře dorazit, zlomit ho a zápas rozhodnout? V Liberci a s Bohemians vás to stálo celkem čtyři body.

Přitom jsme v první půli měli hodně šancí, kdybychom je dali, mohli jsme to dohrát víc v klidu. Jak jsme dali gól, možná to na hráče dolehlo, že jsme předtím zápasy k vítězství nedotáhli. Obranná linie couvla o dvacet metrů zpátky. To je psychologický moment. Nasazením Václava Kadlece v závěru jsem týmu vyslal jasný signál, že jdeme za dalším gólem. Máte pravdu, zatím neumíme zápas zlomit druhým gólem. Doufám, že s dalšími výhrami se to změní.

Fanoušci jsou nespokojení s vývojem sezony, přitom vás povzbuzovali a vyvarovali se nepřístojností, což u nich vždycky neplatí. Co byste jim vzkázal?

Chápu je, respektuju. Doufám, že naše výkony a výsledky každým zápasem budou lepší a lepší. Před dnešním utkáním jsem hráčům říkal, aby hráli tak, jak si Sparta zaslouží. Sebevědomě, dopředu, aby ukázali dobrý fotbal.

Mimochodem, už v Liberci jste zaujali nezvyklým rozestavením, takovým ragbyovým, při výkopu utkání, když jde za dlouhým míčem dopředu šest hráčů najednou. Co to má přinést?

Je to i spíš psychický moment pro soupeře, vzkaz, abychom mu ukázali, že hned z výkopu jdeme za gólem. Že hned od první vteřiny jdeme do ofenzívy. Kdyby si Zahustel v Liberci všiml, že brankář je daleko z brány, mohlo to vyjít. Ale víte co je hlavní? David Lafata musí před zápasem vyhrát los.

Po vyřazení z pohárů už dva týdny mluvíte o zúžení kádru. Dosud se nic nedělo, už máte jasno kdo tým opustí?

Není mým zvykem, abych něco říkal dopředu. Něco se může stát v příštím týdnu.