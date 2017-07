Trenér Stramaccioni: Máme co zlepšovat, ale viděl jsem i dobré věci

Nevystrašil vás první poločas?

Hráli jsme velmi špatně, asi jsme se báli. Byli jsme všude pozdě, ztráceli jsme míče, špatně jsme presovali, prostě to nebylo dobré. O přestávce jsme kritizoval oba střední záložníky Frýdka se Sáčkem, byť měli jiné úkoly, než na které jsou zvyklí.

A pak?

Druhý poločas, to byl rozdíl. Dobře jsme hráče dostupovali, výrazně jsme se zlepšili v soubojích jeden na jednoho, fungovala nám hra po křídlech. Druhý poločas byl výrazně lepší.

V jaké formě jde Sparta do sezony?

Pořád máme hodně co zlepšovat, ale zápas s Vitesse mi ukázal i pár dobrých signálů. Chtěl bych připomenout, že v prvním poločase bylo na hřišti sedm hráčů z minulé sezony. Jde o to, aby se naučili pracovat s pokyny nového trenéra.

K dispozici jste neměl devět hráčů, jak to s nimi vypadá? Kdo z nich stihne ostrý start ve čtvrtek v předkole Evropské ligy na Crvene zvezdě Bělehrad?

V pořádku budou Mareček a Michal Kadlec, Costa už začíná trénovat s týmem. Doufám, že i ostatní se připojí co nejdřív, ale všichni start sezony nestihnou.

Máte jasno o základní sestavě? A na kterých postech váháte?

U devíti z jedenácti hráčů mám jasno.

Jak byste hodnotil výkon nováčků?

Chápu, že vy novináři chcete, abych vyřkl soud hned po prvním zápase, ale to by nebylo fér. Jsem si jistý, že všichni o sestavu bojují ze všech sil.

To ukázal především Plavšič, který naskočil do druhé půle. Řekl si o místo v sestavě?

Znám ho a přesně pro ty vlastnosti, které předvedl, jsem ho chtěl mít v týmu. Má sice asi čtyřicet kilo, ale bojuje o každý míč, jako by to měl být v jeho životě ten poslední.

Plavšiče čeká návrat domů, ve čtvrtek hrajete v Bělehradě, odkud přestoupil.

Jestli bude hrát, to ještě nevím. Ale pro nás je to extrémně důležitý zápas. Postup do Evropské ligy je náš hlavní cíl.

Celou generálku proti Vitesse odchytal Dúbravka. Je on brankářskou jedničkou?

Máme dva výborné brankáře, rozhodnu se mezi nimi, kdo bude číslo jedna.