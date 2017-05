Kouč Šilhavý: Když přišla zvěst z Brna, tak mě to trochu zklamalo

Slavii zajistilo, že v posledním kole má první příčku ve svých rukách, pořád má před Plzní dvoubodový náskok. Už však mohlo být hotovo, rival zůstal ve hře díky gólu z nastavení.

Už jste mohli mít titul.

Právě. Měli jsme informace z Brna, že tam Plzeň ještě v nastavení hraje nerozhodně. Na lavičce už kdekdo slavil, ale vtom dala Plzeň gól.

Sledoval jste na dálku, jak si Plzeň vede?

Přiznám se, že jsem nic nevěděl. Soustředil jsem se na náš zápas a na to, jak čelit tlaku domácích. Když jsme ho ustáli a radovali se, přišla zvěst z Brna. Přiznám se, že mě to trochu zklamalo.

Nicméně trumfy pořád drží Slavia. Stačí příští sobotu porazit Brno.

Ano, máme všechno ve svých rukách. Ač se hraje na Strahově a ne v Edenu, pevně věřím, že poslední krok uděláme. Bylo by to úžasné zakončení sezony. I když vedení nám vyslovilo podporu, že už teď jsme udělali velký výsledek, chceme přidat tu třešničku na dort.

Před pěti lety jste si to jako trenér Liberce rozdal s Plzní v posledním kole na férovku. Vzpomínáte?

Stačila nám remíza a my ji uhráli. Plzeň byla silná, ale podržel nás brankář Bičík, což spustilo obrovskou vlnu euforie. Určitě bych se nezlobil, kdyby přišla znovu.

Jak těžký vás čeká týden? Udržíte mužstvo ve stejném rytmu?

Ano, jeden den volno, pak jednou denně trénink. S tím modelem nám to vyšlo. Jiné bude pouze to, že už nemůžeme být na vlastním stadionu, takže tréninky budou na Strahově.

Na hráče očividně působí psychický tlak, jsou nervóznější. Jak na ně budete působit?

Byl bych čaroděj, abych za týden zařídil, aby se nebáli. Budeme se s nimi bavit víc než jindy, ale na hřišti je stejně každý sám za sebe. Někdo je odolný víc, někdo míň. Už v posledních domácích zápasech jsme zjišťovali, že to nebylo ono, nervozity přibývá.

Jak nervózní je ta situace pro vás?

Nebudu vám nalhávat, že jsem v klidu. Spím hůř. Ale nemůžu před hráči vystupovat vyklepaný nebo nervózní. Musíme je motivovat a přesvědčovat, že jsou silní. A my silní jsme! Brno můžeme a chceme porazit. Když vidím naše skvělé fanoušky, kolik jich za námi zase přijelo, tak oni si titul zaslouží nejvíc ze všech.

V Mladé Boleslavi se radovali z rychlého gólu, ale pak to žádná velká sláva nebyla.

Přenechali jsme soupeři střed pole. Nikdo z hráčů to na sebe nechtěl vzít. Po přestávce navíc Boleslav vystřídala, začala jednoduše nakopávat míče a nám to dělalo starosti. Ani vepředu jsme příliš nepodrželi balon. Představoval bych si, že řadu věcí uděláme kvalitněji a sebevědoměji. Po druhém gólu to vypadalo, že zápas v klidu dohrajeme, jenže pravdou byl opak. Soupeř šel do rizika a nastala hektika. Ale hráčům musím poděkovat, někteří dohrávali v křečích a na pokraji sil.

Zasáhlo vás, že nemohli hrát záložníci Barák se Sýkorou?

I Mingazov měl zdravotní problém, proto šel do utkání až jako náhradník. Sezona končí a zranění přibývají, ovšem vidina posledního zápasu, po kterém můžeme slavit titul, všechny problémy přebolí.