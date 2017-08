Šilhavý: Liga mistrů je priorita, ale na Bohemce jsme ztratit nechtěli

Šilhavý sestavu proti úvodnímu utkání v Nikósii změnil na šesti postech. „APOEL je pro nás priorita, ale rozhodně jsme na Bohemce nechtěli body nechat,“ řekl kouč.

Úřadující mistry trápí na začátku sezony chabá koncovka, ve čtyřech zápasech v lize dali jen tři góly, venku žádný.

Proč dává Slavie na začátku sezony tak málo gólů, trenére?

Zatím to vepředu neřešíme tak, jak bychom měli. Ale nemyslím si, že by Škoda nebo Mešanovič, kteří dali za minulou sezonu snad třicet gólů, zapomněli proměňovat šance. Třeba se to ve středu zlomí.

Hraje v pomalejším rozjezdu Slavie do sezony roli i velká rotace sestavou?

Určitě se může projevit, když uděláme třeba sedm, čtyři, nebo jako dnes šest změn... Na druhou stranu ta kvalita hráčů v koncovce by měla být taková, že nejde jen o sehranost, ale o nějaký dobrý náběh, centr, přihrávku. Zatím se nám to ale nepodařilo sladit.

Šest změn v sestavě Trenér Šilhavý šetřil šest fotbalistů, kteří nastoupili v Nikósii proti APOELu v základní jedenáctce: Frydrycha, Rotaně, Hušbauera, Van Burena, Stocha a Škodu. Místo nich proti Bohemians nastoupili Sobol, Hromada, Zmrhal, Sýkora, Altintop a Mešanovič. „Rozhodli jsme se tak, protože nás čeká ve středu důležitý zápas, ne že bychom se báli zranění. Hráči nejsou z cukru,“ řekl trenér.

Proti Bohemians jste však začali dobře. Hned ve druhé minutě jste měli velkou šanci.

Obrovskou. Ale nějakým vlastním nedorozuměním, nebo jak to nazvat, jsme to pokazili. Sýkora to měl krásně na noze, ale vlétl tam Mešanovič, nějak se srazili... Soupeř ale po téhle šanci začal být pasivní, nechci říct, že se nás bál, ale dlouho jen nakopával míče na útočníka. My jsme si vytvořili nějaké další šance, které jsme nedotáhli, a ve druhém poločase už se zlepšil i soupeř, měl nějaké brejky, po kterých mohl vstřelit gól. Bohužel ani v závěru, kdy jsme nasadili čerstvé síly, jsme s utkáním už nic neudělali.

Jak byste zhodnotil výkon Halila Altintopa? Byl nepohyblivý, v soubojích nedůrazný. Když po zápase hodil dres fanouškům, hodili mu ho zpátky, možná se jim jeho výkon nelíbil.

O tom dresu nevím, těžko říct, jak to bylo míněné. Halil prostě má takový způsob hry, není dynamický hráč, ale zas ten fotbal vnímá, vidí, cítí. Je pravda, že v některých soubojích mu ta dynamika chybí. Možná je to někdy i o kondici. Když se blíží konec zápasu, tak to není ono.

Vám to nevadí?

Samozřejmě, že si hráč nemůže dovolit vypouštět souboje. Ale u Halila bych to tak nenazýval. Často je prostě hráč soupeře u míče dřív, nemyslím si, že by chtěl Halil něco vypouštět, nebo se nějak ulejvat.

V nominaci opět nebyli zranění stoper Deli a záložník Danny. Budou k dispozici ve středu?

Danny by měl na devadesát devět procent nastoupit, což je dobrá zpráva. Při našem trápení v koncovce je přesně on tím hráčem, který by to mohl změnit. Za to u Deliho je to tak dvacet na osmdesát, že nebude. Ngadeu dnes ale podal na jeho místě dobrý výkon. Obrana pracuje dobře, s tou jsme spokojení. Po právu jsou kritizovaní jen ofenzivní hráči, tam nás tlačí bota.