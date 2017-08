Nemyslím si, že opory udržíme v Olomouci dlouho, říká Jílek

Co scházelo, abyste i Plzeň obrali?

Produktivita, nízká efektivita - nebyla úplně doladěná. My jsme přijeli s tím, že nechceme čekat někde v bloku na soupeře, co vymyslí. Chtěli jsme hrát aktivně, docela dobře se nám to dařilo. Samozřejmě, byly tam úseky, kdy nás Plzeň přitlačila, nemyslím si, že by to mělo vliv na průběh zápasu. Na můj vkus jsme si vypracovali dost šancí na to, že jsme hráli na půdě prvního týmu, který má nejvyšší ambice. S hrou spokojenost, bohužel výsledek kalí dobrý výkon, selhali jsme v efektivitě a soupeř to zkušeně potrestal gólovou situací, takže zaslouženě vyhrál.

Tahle Olomouc baví Pohled Jana Dočkala Když fotbalová Olomouc hrála v Plzni naposledy, trenér Leoš Kalvoda zvolil taktiku „zaparkovaný autobus“. Možná nezvolil, ale na nic než tuhou defenzivu se sigmáci před dvěma roky nezmohli. Ještě pět minut před koncem tehdy drželi bezgólový stav. Nakonec padli 0:2. V sobotu prohráli taky, 0:1, jenže to byla úplně jiná Olomouc. Kouč Václav Jílek do mančaftu pumpuje sebevědomí, jedno proti jakému soupeři hraje: Hned po ztrátě míče napadejte! Dopředu vyrážejte okamžitě v dostatečném počtu hráčů, přepnutí musí být bleskové. Samozřejmě bez kompaktní defenzivy by to nešlo, ta je však rovněž ukázkou vyspělého týmu. Za dva roky se Olomouc pod Jílkem výrazně posunula. Její hra BAVÍ. Sigmáci se v Plzni utvrdili, že jdou po správné cestě. Což je důležitější zjištění než náhodně ukopaný bod. Jen tak dál.



Nicméně výkonem jste potvrdili dobrý vstup do sezony. Nemáte strach, že ještě v tomto přestupním termínu přijdete o opory Chorého, Faltu či Zahradníčka, kteří vynikají?

Ta otázka mě trošku zaskočila, nedokážu odpovědět. Neevidujeme zájem klubů o tyto hráče. Ve všech třech zápasech ukázali rozdílovou kvalitu. Nemyslím si, že bychom je tady udrželi dlouho, protože jsou zajímaví pro české špičkové kluby, případně možná i některé evropské. Ale nepředpokládám, že by ještě před koncem přestupového období někdo z nich odešel.

Jak moc vám chyběl zraněný záložník Jakub Plšek, respektive jak jste spokojený s výkonem Jiřího Texla, který jej nahradil?

No, myslím si, že kdybychom tady měli Plšu, tak by některé situace ve středu hřiště v předfinální fázi byl schopen řešit efektivněji, takových situací tam bylo poměrně dost. Na druhou stranu tím nechci absolutně snižovat výkon Jirky Texla, který hrál poprvé v lize od začátku, a ještě zvlášť v Plzni, zvládl to velmi dobře. Je to hráč, který se nebojí míče, je silný v kombinaci, což potvrdil. Škoda že minimálně ve dvou situacích, kdy mohl zakončovat ve velmi dobré pozici hned za vápnem, se ukázala nezkušenost. Kdyby to vzal na sebe, tak jsme z toho mohli profitovat.