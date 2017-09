Němci se námi moc nezabývají. Ale výhoda to není, míní Jarolím

Pro české fotbalisty je střetnutí s Německem svátek, což neplatí opačně. „Moc se námi asi nezabývají,“ připustil trenér Karel Jarolím, když na tiskové konferenci reagoval na slova Matse Hummelse. Německý fotbalista označil za největší českou hrozbu útočníka Patrika Schicka, který přitom vůbec není v nominaci.

Může to pro vás být výhoda, že vás Němci neberou tak úplně vážně?

Takhle to nevnímám. Že Hummels nevěděl, že Schick není v nominaci, sice možná něco vypovídá o jejich sebevědomí. Trenér Löw by však něco takového určitě neřekl.

Role outsiderů vám ale v poslední době relativně svědčí, souhlasíte?

Já bych byl radši v roli favorita. S tím bych neměl problém, ale bohužel to tak není. Bude záležet na tom, jak se vypořádáme s tlakem a jaký podáme výkon.

Jaký byste si představoval?

Musíme se vyvarovat taktických a individuálních chyb, za které nás Němci v prvním utkání (0:3) potrestali. Je nutné být v obranné části intenzivnější a zároveň musíme být schopní chodit do protiútoků a být nebezpeční. Základem je kompaktní týmový výkon, ale od každého hráče tam musí být ještě něco navíc. Každý musí odvést minimálně sto deset procent.

V týmu máte hned čtyři nováčky, z toho tři obránce. Nemáte strach, zdali proti těžkému soupeři obstojí?

Je to složité. Vypadli nám hráči ze zdravotních důvodů, takže bude o to víc záležet na tom, jak budeme semknutí, jak budeme na hřišti komunikovat. Mně nezbývá než věřit, že to nováčci zvládnou.



Zvážíte při výběru sestavy i hráče v karetním ohrožení (Dočkal, Krejčí, Hořava, Souček, Kadeřábek)?

O sestavě už mám víceméně jasno, i když se ještě ledasco může změnit. Každopádně o kartách jsme nepřemýšleli. Ani jsem nechtěl, protože z vlastní zkušenosti vím, že by se nám to nemuselo vyplatit. Chceme hrát agresivně, ale ne hloupě, abychom ty karty sbírali. Kdyby někdo vypadl, holt bychom ho museli v Severním Irsku nahradit. Máme tady dvacetičlenný kádr, všichni by měli být schopní jeden druhého zastoupit.

S čím byste byl tedy proti Německu spokojený?

Když každý z hráčů odvede maximum. Ale jak to dopadne, to opravdu neřeknu, to nám nikdo nezaručí. Mě by nadchnul jakýkoli bodový zisk.

Je zisk bodů s Němci klíčový, nebo byste i přes porážku stále věřil v postup?

I kdybychom prohráli, tak určitou naději pořád máme. Bezprostředně potom hrajeme v Severním Irsku, kde to může být zápas o šest bodů. Nic to ale nemění na tom, že do utkání s Německem půjdeme s maximálním odhodláním. Chceme uhrát úspěšný výsledek.