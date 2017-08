Schick je velká česká zbraň, řekl Hummels. Ví vůbec, že není v nominaci?

Schick v létě netrénoval, měl dlouhou pauzu a teprve v pondělí vyřešil svou budoucnost přestupem do AS Řím.

„Máte pořád několik kvalitních hráčů, co hrají třeba i v bundeslize, ale Schick, kterému se teď daří, ten by nám mohl dělat problémy,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci.

Ta se uskutečnila v pražském hotelu Marriott, kde se Němci ve čtvrtek, den před pátečním zápasem v Edenu (20:45), ubytovali.

Hummels se v reprezentaci objevil po delší přestávce způsobené zraněním. Naposledy nastoupil v březnu proti Ázerbájdžánu. „Takhle dlouhou pauzu jsem ještě nezažil, takže jsem rád, že jsem zpátky. Sledoval jsem samozřejmě, jak se klukům dařilo na Konfederačním poháru. Vím, že máme silný tým,“ uvedl.

Skupina C Tým Z V R P S B 1. Německo 6 6 0 0 27:1 18 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. Česko 6 2 3 1 9:5 9 4. Ázerbajdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 6 1 1 4 6:10 4 6. San Marino 6 0 0 6 1:30 0

Na mistrovství světa, kde by měli Němci příští rok v červnu obhajovat první místo, zatím nemyslí. „Ještě ani nejsme kvalifikovaní, takže je to předčasné. Chceme zvládnout následující dva zápasy, abychom měli jistotu. Takové to svrbění a natěšenost začne až někdy v prosinci, kdy se losují základní skupiny a my už budeme vědět, na koho narazíme,“ vysvětlil Hummels.

Mimochodem, když zmiňoval nejbližší zápasy reprezentace, mluvil o duelech proti Česku a San Marinu. Druhý zápas přitom Němci odehrají doma s Norskem...

Zřejmě opravdu ani nevědí, proti komu hrají. Nebo to nepotřebují vědět.

Na tiskové konferenci v Praze mluvil také německý trenér Joachim Löw: