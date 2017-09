Dvaatřicet hráčů v kvalifikaci. Hledání pomalu končí, tvrdí Jarolím

Před novináři Karel Jarolím umí žertovat, pro odlehčení používá vtipné hlášky, jenže tentokrát, čtyři dny po prohře v Severním Irsku (0:2), mluvil v sídle Fotbalové asociace na Strahově vážně. „Soustředím se na závěr kvalifikace. Co bude dál, ještě uvidím,“ doplnil nejprve stanovisko výkonného výboru, který zasedal v úterý.

Pokaženou kvalifikaci nezachránil ani sraz poslední naděje. Ani povzbudivý výkon proti Německu a už vůbec ne duel v Severním Irsku, kde Češi neměli šanci. Přes výraznou převahu při držení držení míče bránu Severních Irů téměř neohrozili.

„Byli jsme už ve složité situaci. Zápasů, ve kterých jsme přišli o postup, bylo samozřejmě víc. Bezgólová remíza se Severním Irskem, s Ázerbájdžánem. I červnový zápas v Norsku se dal zvládnout lépe,“ vzpomíná Jarolím.

Přitom výkon v domácím zápase s Německem (1:2) byl slibný.

Proti mistrům světa to z naší strany bylo velmi kvalitní utkání. Jsem přesvědčený, že ten druhý a rozhodující gól platit neměl, protože Hummels fauloval Jankta, ale o výsledek jsme se připravovali hlavně sami. Jinak to bylo dobré.

Proto jste před zápasem v Severním Irsku neměnil rozestavení a až na jeden post ani sestavu?

Byla to jedna z věcí, které mě k tomu vedly. Navíc jsme ani neměli mezi zápasy příliš prostoru na nějaké nácviky ohledně organizace hry, protože jsme se celý týden chystali na Němce. Ale očekávali jsme trochu jiný průběh zápasu v Belfastu.

Jaký?

I když Severním Irům stačil na druhé místo bod, očekával jsem, že se budou víc tlačit dopředu, že nás budou výš napadat a že budeme mít větší prostor pro rychlé protiútoky.

Jenže Severní Irové dostali v celé kvalifikaci góly jen od Německa. Doma dokonce neinkasovali, jejich hra je na pevné obraně založená.

Počítali jsme s tím, že to bude více o postupném útoku než proti Německu. Do pětadvaceti metrů před vápnem jsme měli naprostou kontrolu nad balonem, jenže ve finální fázi jsme totálně selhali. Takovou obranu můžete rozhodit jen pohybem a náběhy, což nám chybělo. Měli jsme také dřív centrovat, ve druhé půli jsme to zlepšili, jenže to už z naší strany byla spíš taková křeč. Kdybychom tam hráli dva dny, gól nedáme.

A inkasované branky? Severní Irové vás potrestali ze standardek, což je dlouhodobě jejich největší přednost. Nešlo se na ně lépe připravit?

Samozřejmě jsme nepočítali, že tímhle způsobem inkasujeme. Obě situace byly naprosto zbytečné, po našich chybách, které soupeř trestal. Přitom při hře jsme v obraně byli dobří jak v Severním Irsku, tak proti Německu. Do vyložených šancí jsme soupeře nepustili, což je možná jediné pozitivum. I když je to hodně slabá náplast na náš neúspěch.

Nevyčítáte si zpětně, že jste do pondělního zápasu nezasáhl dřív střídáním či změnou herního systému?

Zvažoval jsem to, ale hráči v poločase dostali nějaké pokyny, které začali plnit, a ve druhé půli jsme se zlepšili. Ovšem bohužel ne tak, abychom byli úderní.

A kdybyste svou odpověď zobecnil. Dalo se v průběhu celého roku něco udělat lépe?

Kvalifikaci si teprve shrnu, analýzu udělám až po těch posledních dvou zápasech. Ale kdybych tvrdil, že se nedalo něco udělat lépe, bylo by něco špatně. Jde o poznatky, které si člověk tvoří až v průběhu.

Vy jste na seznámení se s týmem a na přípravu neměl loni téměř žádný čas. Na plný úvazek jste k reprezentaci nastoupil až 25. srpna, týden nato už jste hráli první zápas.

To už zpětně nikdo neovlivní. Vlétli jsme do toho rovnýma nohama, na moje gusto se tady protočilo až moc hráčů, ale kdybych je neviděl, nemohl bych říct, jestli na reprezentaci vůbec mají.

Neúspěšná kvalifikace v číslech Během osmi zápasů využil trenér Karel Jarolím 32 hráčů .



. Kompletních osm zápasů (720 minut) odehrál jen brankář Tomáš Vaclík . Druhým nejvytěžovanějším reprezentantem byl Ladislav Krejčí (602 minut), třetím Filip Novák (516 minut).



. Druhým nejvytěžovanějším reprezentantem byl (602 minut), třetím (516 minut). Češi nastříleli v osmi zápasech dohromady deset gólů , šest z nich ale dali amatérskému San Marinu, inkasovali devětkrát.



, šest z nich ale dali amatérskému San Marinu, inkasovali devětkrát. O góly se podělilo pět hráčů. Nejlepším střelcem je třígólový Vladimír Darida. Michael Krmenčík, Theodor Gebre Selassie i Antonín Barák mají dvě trefy, jednou skóroval Jaromír Zmrhal.



Na kom tedy chcete reprezentaci stavět dál?

Naše hledání pomalu končí. Upřímně, těch možností tolik nemáme. Věřím, že se v ofenzivě dá dohromady Patrik Schick a bude hrát. Když bude v dánské lize stejně pokračovat Kliment, také se na něm dá stavět. Problémy máme na krajích, třeba Jankto a Krejčí mají bohužel výkonnostní výpadky.

A nechyběla české hře spíš kreativita? Záložník, který dá hře myšlenku? Například Bořek Dočkal teď hrál jen pětadvacet minut v Severním Irsku.

Bořek mě zklamal v Norsku, kde jsem od něj očekával víc v předfinální i finální fázi. To byl hlavní důvod, proč nenastoupil. Nemyslím si ale, že by jeho role v reprezentaci nějakým způsobem oslabila. Sleduju ho v čínské lize a vím, že to tempo hry tam není kdovíjaké, ale vnímám informace, že má zájem se případně vrátit zpátky.

Vůbec nenastoupil Pavel Kadeřábek, hráč z bundesligy. Není to až příliš velký luxus nechat takového fotbalistu sedět?

On v poslední době pravidelně nehrál, spíš střídal. Nastoupil v poháru na Liverpoolu, kde bohužel gólové akce šly právě po jeho straně. Vybral jsem Thea, který před reprezentační pauzou nastoupil proti Bayernu, do podobného zápasu jako jsme pak hráli s Německem. Takže kdybych nepostavil jeho, lidé by se zase ptali, proč nehrál on.

Z obránců toho nejvíc v celé kvalifikaci dosud odehrál Filip Novák. Proč?

Filip zvládl velmi dobře zápasy na začátku kvalifikace, škoda, že nedal velkou šanci doma proti Severním Irům (0:0), to utkání bychom pak asi vyhráli. Přesto patřil k těm, na které byl spoleh. Nehrál jen v Norsku, kde ho na levém beku zastoupil Theo, teď se do sestavy vrátil a je pravda, že to z jeho strany bylo dost nešťastné. Určitě bych ho však nezatracoval, je to hráč, který má ambice. Ale tím neříkám, že přijede na příští sraz a bude hrát.

Co je tedy nyní cílem reprezentačního týmu?

Chceme hrát fotbal, na který se dá dívat. Potřebujeme zlepšit postupný útok, abychom jen nedrželi míč, ale soupeře si také připravili a dostali se do šancí. Samozřejmě by bylo snazší, kdybychom měli jasného útočníka číslo jedna, ale na ofenzivě se musíme podílet všichni.

Po porážce v Severním Irsku se hráči shodovali, že tenhle tým má na víc. Vidíte to stejně?

Když to řekli hráči, tak to musím vidět stejně. Tak snad jim to nepokazím, jestli u toho budu... Důležité je, že máme hráče, kteří chtějí reprezentovat. Už není prostor na nějaké zkoušení, už není kam couvat. Musíme se připravit na další kvalifikaci.