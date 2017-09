Pořád je o co hrát. Reprezentaci jde o nasazení do nové Ligy národů

Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa do Ruska nepostoupili, v závěrečných dvou kvalifikačních zápasech proti Ázerbajdžánu a San Marinu stále mají o co hrát. Jde jim o nasazení do kvalifikace na mistrovství Evropy a také do Ligy národů, nového projektu UEFA.

V nově vzniklé soutěži budou jednotlivé týmy rozděleny podle koeficientů jednotlivých zemí rozděleny do čtyř skupin po dvanácti, Češi jsou momentálně ve třetí výkonností skupině. „Proto pořebujeme zápasy zvládnout a vyhrát, abychom se dostali do druhé skupiny, ze které postupuje osm mužstev do druhého koše kvalifikace na mistrovství Evropy a odtud je pak samozřejmě snazší cesta na samotný šampionát,“ uvedl Jaromír Šeterle, manažer reprezentace.

I proto před posledními zápasy aktuální kvalifikace trenér Jarolím neplánuje výraznější zásahy do sestavy. „Těch možností navíc zase tolik nemáme. To naše hledání pomalu končí,“ uvedl trenér Karel Jarolím na bilanční tiskové konferenci po porážkách s Německem a v Severním Irsku.

Česku se kvalifikace o mistrovství světa vůbec nepovedla. V aktuálním kalendářním roce dokonce porazila jen San Marino, tým složený z amatérů. Jinak získala bod v Norsku, o porážkách s Německem a Severním Irskem na začátku září už byla řeč.

„Ale naše problémy už začaly minulý rok. Zápas se Severním Irskem (0:0), kde měl obrovskou šanci Filip Novák, s Ázerbajdžánem jsme hráli také bez gólů... I v červnu v Norsku jsme ten zápas měli zvládnout lépe,“ litoval zpětně trenér Jarolím.