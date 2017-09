Stramaccioni se zlobil na Costu: Hádkami se Škodou ztratil koncentraci

Nejsledovanější zápas roku se Spartě nepovedl. V Edenu jen jednou vystřelila na branku, měla jen málo gólových přiležitostí, s důraznou hrou soupeře si těžko věděla rady.

„Tým se snažil, ale Slavia nás předčila v agresivitě. Důraz naštvání při bránění standardních situací nakonec rozhodl,“ řekl italský trenér s poukazem na přímý kop, po kterém padl rozhodující gól zápasu. „Zahustel mi řekl, že to byl vlastní gól, že on se dotkl míče ještě po Škodovi.“

Branka ze 71. minuty štvala Stramaccioniho z více důvodů. Na obranné standardky se Sparta speciálně připravovala. „Věděli jsme, že mají do vápna čtyři takové hráče jako je Škoda.“ Zlobil se i na obránce Costu, který gólovou sitaci zavinil faulem.

„Došlo něco mezi ním a Škodou. Costa z toho byl nervózní, ztratil koncentraci a udělal tři hloupé fauly,“ řekl trenér a vypočítal: po jednom padl gól, za další dva dostal žluté karty a byl vyloučen. „Nechci ho hanit a všechno svalovat jen na něho, ale takhle se chovat nemůže. Za to se na něho zlobím.“

Video by pomohlo rozhodčímu a uklidnilo hráče

Fauly, tresty, výroky rozhodčího. To jsou témata, o kterých se po letošním derby bude hodně mluvit.

Slavia dala regulérní gól, ale sudí Jílek ho přehlédl. Na druhé straně možná odpustil slávistovi Bořilovi vyloučení za fauly, které natropil už se žlutou kartou.

„V některých zemích se už zkouší video, a dnes by určitě pomohlo,“ řekl sparťanský trenér a upozornil, že tentokrát by největší nedostatky býval odhalil i brankový rozhodčí. „Mohl vidět, že Slavia dala gól, mohl vidět i Bořilův faul na Václava Kadlece. Ten zápas se mohl vyvíjet jinak.“

Ital si myslí, že hlavní rozhodčí nebyl v ideální pozici, aby sporné momenty rozsoudil. „To není kritika rozhodčího, i jemu by video pomohlo. Fotbal je velký byznys, a pokud je možnost, jak hru zpřesnit, měl by ji využít. Pomohlo by to rozhodčímu, pomohlo by to i hráčům, kteří by nebyli tak podráždění. Slávisté byli agresivní po neuznaném gólu, naši hráči zase ztráceli koncentraci, když nebyl vyloučen Bořil. Toho bychom byli ušetřeni. Český fotbal jde nahoru, tohle by si zasloužil.“

