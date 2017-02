Náš tým má velkou sílu, pochvaluje si karvinský útočník Wágner

Tomáš Wágner je stejně jako jeho spoluhráči přesvědčený o tom, že Karvinští měli v duelu s favoritem na vítězství.

Těch šancí. Těch střel – 10:3. Karvinští podali nejlepší domácí výkon sezony. „Jsme smutní, měli jsme vyhrát,“ prohlásil Tomáš Wágner, který je v Karviné na hostování z Jablonce do konce sezony.

Pro vás to byl první mistrovský duel za Karvinou. Co vám ukázal?

Přemýšlel jsem předtím, jaké to asi bude. V přípravě jsme první dva zápasy na soustředění v Turecku odehráli přesně tak dobře. Jenže liga je vždycky jiná, ale my jsme dokázali navázat na ty kvalitní výkony.

Takže?

V tom musíme pokračovat. Ale věřil jsem, že nám to půjde, i když nikdy nevíte, jaké to v ostrém utkání bude. Navíc Mladá Boleslav je silný soupeř, mohli hrát lépe na míč a my bychom se ke své hře nedostali. Ale náš tým má velkou sílu. Od první chvíle, co jsem tady, jsem mile překvapený a těším se už na další zápasy, protože každý můžeme vyhrát (příště v sobotu v Praze s Duklou).

Co k tomu, abyste vyhrávali, budete potřebovat?

Nic. Pojďme hrát stejně. Když budou šance, tak je budeme proměňovat. S Mladou Boleslaví to bohužel nevyšlo. Bylo v tom i trochu smůly na konci, když jsem trefil spoluhráče. Tak to někdy je, ale jestli takto odmakáme každý zápas a odehrajeme ho takto i fotbalově, tak lidé budou chodit, budou mít z toho dobrý pocit a my také.

Při té vaší hlavičce jste si původně myslel, že míč tečoval hostující obránce, a dožadoval jste se rohu.

Trochu jsem tam na rozhodčího vyjel, takže se mu omlouvám. Sudí mi říkal, že to byl náš hráč, ale nechtěl jsem tomu věřit. Dudys (Lukáš Duda) mi pak potvrdil, že to byl on.

Roh jste reklamoval už v první půli, chtěl jste, aby se k teči přiznal mladoboleslavský hráč.

Jo, jeden takový tam byl...

... Šlo o záložníka Lukáše Pauscheka.

Je to o charakteru. Ale v pohodě, někdo to udělá, někdo ne. Řval jsem na něj, aby se přiznal. Neudělal to. Šlo o roh, tak to hoďme za hlavu.

Trenér Weber před sezonou upozorňoval, že potřebujete, aby do pokutového území chodilo hodně centrů. Bylo to v neděli znát?

Bylo. Snažili jsme se hrát po lajnách a cpát balon do vápna. Nakonec jsme z toho dali i gól (po centru Puchela hlavičkoval Budínský – pozn. red.). Bylo to dobré, těch centrů... Jsem zvyklý na méně. Musím kluky pochválit. Pořád je ale na čem pracovat. Celkově mělo utkání od nás velké parametry. Věřím, že na to jenom navážeme.

Vy jste v neděli snad jako jediný z domácích fotbalistů nastoupil v dresu s krátkým rukávem.

Tak to mám odjakživa. Ta uplá trička, ta termotrika, v nich se necítím dobře, takže holt to musím takto vydržet i v mrazu. Vždycky si beru jen rukavice, ale v neděli bylo počasí super, na fotbal výborné. Předchozí měsíce to bylo horší, tak snad ani lidem nebyla zima.

Není to tím, že jste z Jablonce otužilejší?

To ne. V zápase tělo stejně prokrvíte a pak už to nevnímáte. Ale mě vážně uplá trika nesedí, cítím se v nich hrozně blbě.