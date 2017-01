Rosický: Vykašlat se na to by bylo nejjednodušší, ale já mám chuť pořád

Nejsledovanější český fotbalista se ukázal poprvé od září. Tenkrát v prvním utkání za Spartu po návratu ze zahraničí, kde byl patnáct a půl roku, proti Mladé Boleslavi odehrál jen dvacet minut a zranil se.

V pondělí v podvečer při premiéře nových kopaček od Pumy, jíž je v Česku tváří, nejdřív odpovídal novinářům a pak se věnoval fanouškům.

„Chuť do fotbalu mám pořád stejnou, ta se mě drží,“ říkal šestatřicetiletý záložník, jenž má za sebou týdenní týmové soustředění ve Španělsku.

Co vaše zdraví? Kdy budete zase hrát?

Směřuju to k prvnímu zápasu sezony, vypadá to velmi nadějně. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

První zápas jara hraje Sparta 16. února v Evropské lize v Rostově. Budete u toho?

Je to náš cíl, chtěl bych být připravený. Ale jestli to tak bude, to říct nemůžu.

Co všechno po vleklém zranění achilovky už na hřišti zvládnete?

Můžu sprintovat. Pomalu si přidávám, něco jsem už dělal s týmem. Ale ještě chvíli bude trvat, než půjdu naplno. Škoda, že se teď v Česku nedá trénovat na normální trávě. Je to pro mě velké minus.

Když je levá noha delší Tomáš Rosický si nechá šít kopačky na míru. Musí. "Mám každou nohu jinak velkou, levá je skoro o centimetr delší. U kotníků potřebuju mít výřezy. Pro mě je nejdůležitější, aby kopačky byly pohodlné," říkal v den, kdy Puma uvedla na trh novou kolekci evopower. Celosvětovou tváří je francouzský útočník Olivier Giroud, nekdejší Rosického spoluhráč z Arsenalu. Rosický je tváří výrobce sportovní obuvy a vybavení v Česku. "Když jsem byl mladší, hrál jsem v gumotextilkách na škváře, nic jiného ani nebylo. Teď si vybírám kožené kopačky, to je pro mě důležité. Mám totiž citlivé nohy."

Takže až za pár dní vyrazíte se Spartou na další soustředění, ještě s týmem naplno trénovat nebudete?

Kdyby se tady trénovat na trávě dalo, tak bych třeba za těch deset čtrnáct dnů už s týmem mohl zvládat všechno. Takhle nějaký čas ztratím. Ale určitě se už ve Španělsku zapojím do společného tréninku, i když všechno ještě dělat nepůjde.

Co se vlastně v zářijovém utkání s Mladou Boleslaví stalo?

Něco jsem si udělal s achilovkou. A rozhodně jsem nepočítal s tím, že budu marodit tak dlouho. Nemyslel jsem si, že to bude něco vážného. Ale něco jiného jsou prognózy a něco jiného skutečnost. Nejdřív to vypadalo na týden, pak na dva, pak na měsíc a nakonec z toho byl celý podzim.

Jak je to možné?

Zranění se mně hojí jinak než jiným lidem. Ale to sem nepatří. Třeba až jednou definitivně skončím, tak se o tom můžeme pobavit. Prostě moje tělo reaguje jinak než u normálního člověka.

Odletěl jste za lékaři do Anglie, kde jste strávil posledních deset let. Pomohlo to?

Byl jsem nejen tam, hledal jsem pomoc všude možně. Jen aby mi pomohli.

Minulou sezonu jste promarodil takřka celou. Když jste se uzdravil, zranil jste se na mistrovství Evropy. Pak hned po návratu do Sparty. Jak vám během podzimu bylo? Nechtěl jste to už zabalit?

To vám hlavou bleskne, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ale jsou věci, které ke mně patří. Nejjednodušší ze všeho by bylo, kdybych se na to už vykašlal. Ale já už něco začal a chci to dokončit. A když jsem do Sparty v létě přišel, tak jsem tam lidem slib. A ten dodržím. Musím.

Během podzimu se ve Spartě změnil trenér. David Holoubek je jen o necelé čtyři měsíce starší než vy. Nikdy jste trenéra-vrstevníka neměl. Jaké to je?

Je úplně jedno, jestli je vám třicet, padesát, nebo sedmdesát. Podíváte se do bundesligy, v Německu teď mají taky velmi mladé trenéry. Nebo Claudio Ranieri. Než šel do Leicesteru, už byl odepsaný a pak s ním udělal titul. Jde o to, aby jste ty myšlenky dokázal dostat do hráčů a převést je na hřiště. David si zaslouží, aby Spartu vedl dál.

Jelikož Holoubek zatím nevlastní potřebnou licenci, tak hlavním trenérem je oficiálně Tomáš Požár, který je zároveň sportovním ředitelem. Co tomu říkáte?

Je to nezvyklý model, ale my hráči se musíme věnovat jen tomu, abychom hráli dobře. Všechno ostatní je otázkou na vedení.

Na podzim jste byl zraněný nejen vy, ale spousta i dalších spoluhráčů. Vzroste s vaším i jejich uzdravením síla Sparty?

Tak na papíře je větší, ale to se nepočítá. Trenér bude mít víc možností, jak poskládat sestavu. Ale všechno se odehraje na hřišti. Záleží na spoustě věcí, jak vám co sedne, jak vám co vyjde. Na podzim hrál ten, kdo mohl.

Sledoval jste i konkurenty v boji o titul Plzeň a Slavii, jak se posílily?

Samozřejmě se to k vám dostane. Ale ti hráči, které oba kluby koupily, tak tady nikdo nezná. Musíme počkat, jak se ukážou na hřišti.

Ukážete se vy ještě v národním mužstvu?

Cítím, že už tam nepatřím. Konec jsem neoznámil jen proto, že jsme nevěděl, jestli po mistrovství Evropy budu v kariéře vůbec pokračovat. A neudělám to ani teď.

Proč?

Kdybych se dostal do velmi dobré formy, kdyby kluci měli zdravotní problémy a byla by potíž mužstvo sestavit, tak bych eventuální výpomoc zvažoval. Takhle bych to asi nechal. Ale jak jsem říkal, cítím, že už tam nepatřím.