Dostat Spartu do Ligy mistrů, sní Rosický a znovu se pokouší o návrat

Ano, šestatřicetiletý záložník je po operaci achilovky, kterou v březnu absolvoval v Nemocnici Na Františku, v plném tréninku a připravuje se na návrat. Po půl roce teď promluvil o svém stavu s novináři.

Tomáši, co vás motivovalo, abyste s fotbalem nepráskl?

Nerad prohrávám. Před rokem jsem se vracel s cílem, aby Sparta hrála Ligu mistrů. Já už ji hrát nemusím, nahrál jsem se jí dost, ale dostat tam Spartu, to je moje velká motivace.

Jak to s vámi tedy vypadá?

Začal jsem trénovat s týmem. Popsal bych to tak, že to vypadá nadějně. Ale je tam spousta kolonek, které ještě musím odškrtnout. Zákrok, který mám za sebou, je složitý. Zranění achilovky je těžké, navíc v mém věku. Je to strašně náročné, ale vypadá to nadějně.

Jaké kolonky ještě zbývá odškrtnout?

To se přece nedá odkrývat, je jich ještě moc. Ale na tréninku je vidět, že tomu neulevuju. Nemělo by to smysl. Buď to fungovat bude, nebo ne.

Operace byla nutná?

Konzervativně to nešlo. Léčil jsem se tak celou dobu a nepomáhalo to. Samozřejmě, komu se chce jít na operaci? Vůbec nikomu. Ale já neměl jinou možnost.

Naposledy jste hrál v září a o návrat jste se pokoušel už v zimě. Jste teď dál?

Mnohem dál. V zimě ve Španělsku jsem nebyl s týmem v plném tréninku.

Trénujete bez bolesti?

Na to ani nemůžu odpovídat, protože bolest jsem naposledy necítil někdy v roce 2006.

Víte, kdy naskočíte do zápasu?

Vůbec ne, nemám žádný časový limit. Jsou tam věci, které musím zvládnout, abych do zápasu mohl.

Našel se někdo, kdo by vás od pokusu na návrat odrazoval? Někdo, kdo by říkal, že to nemáte zapotřebí?

To víte, že jo. Řeknu to jednoduše: můj život, moje kariéra, moje rozhodnutí.

Tomáš Rosický (vpravo) na lavičce Sparty v přípravném utkání proti Karlovým Varům.

Co říkáte na změny ve Spartě, kterou nově vedou zahraniční trenéři?

Bez debat je to pozitivní změna. Je to jiný způsob práce. Pro kluky, kteří nevědí, jak to funguje v zahraničí, je to strašně zajímavé. Dá se říct, že změny jsou okamžitě vidět. Zároveň se mění zázemí, což Sparta strašně potřebovala. Vždyť já se vracel do prostředí, které se během šestnácti let vůbec nezměnilo. Teď jde všechno, co dřív nešlo. Pro klub je to pozitivní a posune ho to dál. Některé problémy se umažou.

Takže je angažování trenéra Stramaccioniho krok správným směrem?

To je vždycky těžké určit. Ale je to strašně zajímavý krok. Je to kouč s jinými myšlenkami, než na které jsou kluci zvyklí. Je to obrovské osvěžení. Ale jestli to byl správný krok, to ukážou až výsledky.

Jaký na vás udělal Stramaccioni dojem?

Je to autorita, což je důležité. Dobře ví, co chce, a dokáže to vysvětlit. I pro mě je důležité, že to na nás nenaházel všechno najednou, protože by to bylo ještě těžší. Jde bod po bodu. Až když to zvládáme, pokračuje dál. Je to delší proces, i když my moc času nemáme.

Právě. Domácí soutěž i kvalifikace Evropské ligy začíná zanedlouho. Budete připraveni?

To je dobrá otázka, ale já na ni momentálně nedokážu odpovědět. Všichni dělají všechno pro to, abychom připravení byli. Ale když uděláte tolik změn, tak se to nedá odhadovat. Vemte si, kolik máme nových hráčů. To je obrovský zásah do mužstva.

Čekáte nejzajímavější ligový ročník za poslední roky, když vy i Slavia tak posilujete?

Bez debat. Možnost postoupit do Ligy mistrů otevřela ve Spartě a Slavii stavidla, že do toho tolik investují.

Budou Sparta a Slavia daleko před ostatními?

Nezapomínal bych na Plzeň, navíc po návratu trenéra Vrby. Bude v nejlepší pozici z těch tří klubů. Nebude se o ní tolik mluvit, nedělá takové investice jako Sparta a Slavia, bude v klidu. Určitě to bude zajímavé.