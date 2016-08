Když nebudu připravený, tak v lize narazím, říká Rosický k návratu

Vrátil se po patnácti letech, sedmi měsících a třech týdnech.

Fotbalová liga v Česku zažila největší příchod ze zahraničí všech dob. Snad jen přestup Karla Poborského z Lazia do Sparty v roce 2002 snese podobné srovnání.

„Když jsem teď poprvé přišel na stadion, potkal jsem doktora Čermáka. To bylo krásné,“ líčil Rosický setkání s dlouholetým lékařem Sparty.

Kdy jste se definitivně rozhodl, že po skončení smlouvy v Arsenalu půjdete do Sparty?

Po Euru, které přineslo velké zklamání všem, jsem potřeboval čas. Nebyl jsem zdravý a v takovém stavu jsem sem přijít nechtěl. Proto jsem odjel zpátky do Arsenalu, tímto děkuju, že se o mě postarali. A když všechno bylo po pěti týdnech léčby v pořádku, tak jsem dal slovo panu Křetínskému, že se vrátím.

Zvažoval jste i jiné možnosti než Spartu? Například nedávný reprezentační trenér Vrba tvrdil, že ukončíte kariéru.

Nešlo o to, že bych nechtěl hrát. Já budu chtít hrát pořád. Až skončím v lize, půjdu hrát na vesnici. Šlo o to najít velkou chuť vyhrávat, jinak by to nemělo cenu. Přicházím vyhrát titul.

Tomáš Rosický o kamarádu Fábregasovi „Minulý týden v Londýně jsme spolu byli na večeři, takže jsem mu říkal, že se vracím do Sparty. Slíbil, že se přiletí podívat.“ Se známým španělským záložníkem nastupovali v Arsenalu, Fábregas je momentálně v Chelsea.

A dovést tým konečně do Ligy mistrů? Sparta ji nehrála jedenáct let.

Klub jako Sparta hrát Ligu mistrů musí. K tomu je zapotřebí získat titul a pak postoupit. Ať si o české lize myslíte cokoli, já moc dobře vím, že když nebudu připravený, tak tady narazím. Přišel jsem vyhrávat a Spartě pomoct.

Pomohla vám v rozhodování rodina?

Nemůžu říct, že by sehrála velkou roli. Já mám dobrou ženu, šla by se mnou všude. Ale pro rodinu je dobře, že jsem zpátky. Můj táta, který tamhle vzadu stojí, je hrozně rád.

Jak důležité pro vás bylo, že Spartu trénuje Zdeněk Ščasný, který vám jako první trenér dal na jaře 1999 šanci v lize?

Tahle souvislost mě taky napadla. Je až neuvěřitelné, jak se to sešlo. Ale zásadní vliv na to, že jsem tady, to nemělo.

Mluvil jste s trenérem o své roli v týmu? Že vás bude šetřit, že nebudete hrát každé tři dny?

Probrali jsme spoustu věcí. Všechno se bude řešit za pochodu, nemám vyložený problém, na co bych si měl dávat pozor. Můj jediný velký problém je věk, bude mi šestatřicet. Ale nejdu sem s tím, že bych musel mít velké úlevy.

Tomáš Rosický o čísle na dresu „Jestli si pamatuju, s jakým číslem jsem ve Spartě kdysi hrál? Jak se mě na to můžete vůbec zeptat? (smích). To je přece jasný, že to vím. Zjišťoval jsem, jestli někdo pětadvacítku má. Ale nikdy bych nikoho z dresu nesvlékl.“ Rosický bude nosit číslo deset.

Po zdravotní stránce jste úplně v pořádku?

Byli jsme dohodnutí, že se vrátím ve chvíli, až budu schopný naplno trénovat s týmem. V Anglii jsem udělal hrubou přípravu. Kdybych tam zůstal, tak bych tam s týmem trénovat mohl. Ale oznámil jsem, že se vracím do Sparty. A ode dneška jdu s týmem naplno.

A kdy budete poprvé hrát?

Ještě potřebuju nějaký čas trénovat. Na první zápas po reprezentační přestávce to asi ještě nebude, ale pak už snad jo. Určitě to nebude hned, ale zase to není daleko. Jsem blízko.

Kolik jste v poslední době viděl zápasů Sparty?

Hodně. Spartu jsem nepřestal sledovat nikdy. Víme všichni, že projev je zatím kostrbatý. Ale pozitivní je, že tým je schopen vyhrávat, i když se nedaří. Naposled v poháru s dánským klubem to po fotbalové stránce nebylo vůbec dobré, ale jak kluci bojovali, jak se obětovali, to bylo něco úžasného. Ale je mi jasné, že Sparta se musí prezentovat lepším fotbalem.

Jak velkou roli ve vašem rozhodnutí hrál fakt, že Sparta postoupila do základní fáze Evropské ligy?

Žádnou. Už před čtyřmi týdny jsem panu Křetínskému dal slovo, že když budu pokračovat v kariéře, tak ve Spartě. Nikdy jsem nezapomněl, kdo mě vychoval. Jako profesionál hraju fotbal osmnáct let a byl jsem jen ve třech klubech. A na to jsem pyšný. Pro mě je důležité se s klubem ztotožnit.

Vzpomenete si na poslední zápas za Spartu?

Myslím si, že jsme tenkrát rozsekali Slavii.

Pět a půl roku v Dortmundu, deset let v Arsenalu, v nejlepší lize světa. Jste připraven na kulturní šok? Třeba na zápas v Příbrami?

Vím, do čeho jdu. V Příbrami jsem hrál, takže v pohodě.

Jak se podle vás liga změnila?

Strašně moc. Když jsem odcházel, tak tempo a taktické pojetí nebyla na velké úrovni, ale bylo tady víc technických hráčů, kteří to uměli s míčem. Celkově byla liga techničtější.

A teď?

Mužstva hrají dobře takticky, soutěž má dobré tempo, ale technická úroveň moc dobrá není.

Fanoušci ve vás uvidí spasitele, což vás provázelo poslední dobou v reprezentační éře. Jste na to připraven?

Tlak po tehdejším odchodu ze Sparty jsem prožíval pořád, takže s tím problém nemám.

Budete v reprezentaci pokračovat?

Nevím, potřeboval jsem hlavně řešit Spartu. Na reprezentaci teď nedokážu odpovědět, opravdu ne.

A dokážete si představit, že zůstanete ve Spartě i po skončení hráčské kariéry? A v jaké roli?

Přicházím jako hráč, jdu hrát fotbal. A co bude potom, je otevřené.