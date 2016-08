Další posila v Plzni. Mistr vyhrál přetahovanou o zlínského Poznara

Kolář a Rajtoral jsou v Turecku Daniel Kolář a František Rajtoral, dva ze strůjců úspěšné plzeňské éry, definitivně odešli do tureckého Gaziantepsporu. Po nedělní dohodě nyní prošli v aktuálně devátém týmu tabulky zdravotní prohlídkou, podepsali smlouvy na dva roky s opcí a byli oficiálně představeni jako posily. "Jsem moc rád, že se vše povedlo dotáhnout. V jejich věku není snadné najít zahraniční angažmá, které by splňovalo všechna důležitá kritéria. Zde se to však snad podařilo," uvedl agent obou hráčů Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.