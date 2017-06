Zbrojovka shání posily. Do Brna zamíří Pilík, tentokrát doopravdy

Brněnští příznivci neodpustili příbramskému tahounovi, že ucukl z transferu do Zbrojovky, který předloni v zimě avizoval i její šéf Václav Bartoněk.

Nyní je reálné, že až 28letý Pilík zaznamená další ligovou trefu, půjde se opět radovat před brněnský kotel. Tentokrát už jako hráč Zbrojovky.

„Jsme domluvení, v nejbližších dnech bych měl podepsat smlouvu,“ potvrdil Pilík v esemesce MF DNES. Ve středu večer pak vše potvrdil i klub. „Do jednání s Pilíkem jsme vstoupili ihned po definitivní odpovědi Pavla Zavadila, který se rozhodl zamířit za rodinou do Opavy,“ uvedl pro klubový web trenér Svatopluk Habanec.

Náhrada za kapitána Zavadila. A za kanonýra Řezníčka?

Po sestupu Příbrami chce technický středopolař, po němž bažil i Zlín vyhlížející účast v Evropské lize, setrvat v nejvyšší soutěži. Ve Zbrojovce může příbramský odchovanec, který v lize odkopal už 243 utkání, převzít po odcházejícím kapitánu Zavadilovi i rozehrávání standardních situací.

„V Tomášovi získáme podobný typ hráče. Standardky má precizní,“ dodal Habanec.

Pilík nemusí být jedinou akvizicí, kterou Zbrojovka v nadcházejících dnech představí. Brněnští funkcionáři rovněž usilují o plzeňského útočníka Tomáše Poznara. Zlínský odchovanec by měl být součástí kompenzace za Jakuba Řezníčka, po kterém čerstvý vicemistr prahne.

„Není to o penězích, musíte mít hlavně adekvátní náhradu. Musí se to odehrávat v harmonii. Nemůžu to vyprodat a říct si, že to odehrajeme s dorostenci,“ uvedl nedávno šéf Zbrojovky Bartoněk.

Řezníčkův přestup do Plzně je blízko, ve středu 29letý bijec jednal ve Štruncových sadech. Ze západu Čech by měl do Brna kromě Poznara zamířit i další fotbalista.

Jedenáctý klub uplynulé sezony stojí o slovenského záložníka Martina Chriena, který ve Zbrojovce hostoval už v sezoně 2015/2016. Klub by už naopak neměl mít zájem o Franciho Litsingiho, jenž v Brně hostoval ze Sparty.