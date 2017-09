Záchrana? Zeptejte se mě v zimě, říká Pilík. I v Brně bojuje o přežití

Jenže po bídném vstupu brněnských fotbalistů do ligy se Pilíkův tým brodí v marastu problémů, Zbrojovka se krčí na úplném dně ligové tabulky. A jejím fanouškům se do mysli vkrádají slova jako přežití, sestup nebo záchrana.

„Po šestém kole bych nedělal závěry. Na to se mě zeptejte v zimě,“ prohodí 28letý Pilík. „Víme, kde jsme. Je to o tom, že se povedou dva tři výsledky za sebou a v tabulce můžete být někde jinde,“ podotýká prošedivělý záložník.

První krok, který odstartuje tabulkový let Zbrojovky vzhůru, mohou Pilík a spol. učinit v sobotu. Od 17.00 Brňané hostí Liberec. Do duelu nemusela družina (dočasného) trenéra Richarda Dostálka vstupovat z poslední pozice. Kdyby právě Pilík minulý víkend za stavu 0:0 proměnil svoji tutovku, nemuseli by Brňané z Mladé Boleslavi odjíždět bez bodu.

Jenže předsezonní posila Zbrojovky svůj sólový nájezd zakončila střelou nad a domácí za pár minut otevřeli skóre a triumfovali 3:0. „V ten moment se to, co neproměníte, snažíte hodit za hlavu. Po zápase to ale na mě dolehlo,“ přiznává Pilík. „Mohlo to vypadat úplně jinak. Špatné řešení ode mě, selhal jsem,“ vyčítá si zpětně. „Musím říct, že jsem se nedíval na žádné záznamy, ani jsem si večer nepustil Dohráno.“

Když Pilík (ne)piluje lajnu

Pilík, se 249 starty nejobouchanější ligový harcovník v kádru Zbrojovky, moc dobře ví, že na kdyby se v životě - a sportu obzvlášť - nehraje. „Teď už myslím na Liberec,“ velí bojovně. „Chceme se prezentovat jako v posledním domácím utkání se Spartou.“

Právě proti rivalovi z Letné se Brňané vybičovali k nadstandardnímu výkonu a první (a dosud jediné) výhře v ligové sezoně. „Na Liberec bude platit to, co na Spartu,“ tuší Pilík. „Nenechat jim prostor, dorážet je a chodit do rychlých protiútoků. Nebo se pokusit využít nějaké standardní situace,“ vyjmenovává technický středopolař. „Taktika bude určitě jiná než proti Spartě,“ doplňuje však tajemně trenér Dostálek.

Ten při personální kalamitě minulý víkend využil Pilíka na pravém kraji zálohy. „Rok a půl jsem to nehrál, trošku jsem se hledal, moje místo je spíš uprostřed,“ uvažuje příbramský odchovanec. „Ale dost kluků marodilo a trenér mi to oznámil už dva tři dny předem.“

A protože se brněnská marodka prakticky vůbec nevyprázdnila, existuje varianta, že i dnes bude Pilík pilovat lajnu. „Když bude trenér chtít, abych někde zaskočil, budu tam hrát,“ nedělá si hlavu protřelý ligový matador. „Lajna je ale pro rychlejší hráče než jsem já,“ usměje se vyhlášený exekutor přímých kopů.

Opustí Zbrojovka ligové dno? A přispěje k tomu Pilík? „Nálada je bojovná. A poslední být nechceme,“ říká.