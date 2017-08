Mičola zase v základu Baníku. Po remíze si chválil Baroše i smutnil

Dodal, že i za stavu 0:2 věřil, že tým má sílu stav otočit a vyhrát. „Teplice ale hrály tvrdě, zranily nám Vášu (brankáře Vaška, který měl zablokovanou krční a hrudní páteř, ale brzy bude v pořádku – pozn. red.). Ale tohle je fotbal. Bohužel jsme dostali zase gól z rohu v devadesáté minutě. To je celkem kruté po takovém obratu.“

Jak jste viděl váš gól na 3:2?

Odmalička jsme snil o tom zahrát si s Barym (Milanem Barošem). Je to jeden z mých nejoblíbenějších fotbalistů a on ten gól připravil. Už jsem měl snadnou pozici.

Soupeř reklamoval, že jste byl v ofsajdu.

Myslím si, že to ofsajd nebyl, že jsem šel zezadu. Ale neviděl jsem to a možná teď lžu.

Co vás o přestávce za stavu 0:2 nakoplo?

Řekli jsme si, že klidně můžeme za pět minut dát dva góly a ten zápas otočit. Tenhle mančaft má sílu. Věděli jsme, že to není ztracené. Jiné týmy by to dohrály, ale náš ne. Máme velkou vnitřní sílu v kabině. Bohužel Teplice na konci, a možná i zaslouženě, vyrovnaly.

Oba týmy mohou být rozladěné. Teplice ztratily dvoubrankový náskok, vy výhru v samém závěru. Je to tak?

Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale možná to nebyl úplně špatný fotbal. Mně osobně se docela líbil, padlo šest gólů, bohužel dva body jsme ztratili. Kdybychom my v devadesáté minutě vyrovnali, tak teď jásáme. Ale za stavu 3:2 jsme to měli ve svých rukách.

Všechny góly jste dostali ze vzduchu. Proč?

Nevím, připravovali jsme se na to, že se s tím nemažou a z půlky centrují míče do vápna. Bohužel jsme to neuhlídali. Je to velká škoda a musíme si to vyříkat, protože to jsou góly zadarmo. I my jsme měli mraky standardek, sám jsem mohl dva góly po centrech dát. Teplice to daly a my ne.

Zdá se, že vás pokaždé nakopne nepříznivý stav. Stejně jako minule na Slovácku, kde jste z 0:3 snížili na 2:3.

To bych neřekl. Tentokrát jsme byli soustředění od začátku, ale ve fotbale neodhadnete, jak to bude. Prohrávali jsme nula dva, ale ukázal se charakter mančaftu. Vrátili jsme se do utkání. To jsme dokázali i na Slovácku, ale tam jsme ve 45. minutě udělali fatální chybu a pak už to bylo těžké honit. Proti Teplicím jsme zápas otočili fantasticky, o to více nás mrzí, že jsme nevyhráli.

Je pro vás povzbuzením, že dokážete zvládat i nepříjemné stavy?

Za půl hodiny pro mě tohle utkání skončí a budu už myslet na Plzeň, která nás čeká příští neděli. Bylo by krásnější tam jet se sedmi body, ale bohužel. Liga je však vyrovnaná.