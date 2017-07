Potřeboval jsem se posunout výš, říká jablonecký úlovek Holeš

„Je to pro mě posun dopředu. V Hradci Králové se za ty roky pořád nic nemění. Je to tam pořád první liga, druhá liga,“ svěřil se Holeš na jabloneckém klubovém webu. „Už jsem potřeboval nový impulz a posunout se o level výš. A to Jablonec určitě je.“

V Jablonci nenašel nějak extra cizí prostředí. „Skoro půlku kabiny znám. Ať už z reprezentace nebo z ligových zápasů, kdy jsme hráli proti sobě. Takže v tomhle žádný problém není. Jsem tu chvíli, ale líbí se mi tady,“ tvrdí Holeš, který v Hradci nasbíral 81 prvoligových startů a má na kontě také 11 vystoupení za národní tým do 21 let.

Na jaře Tomáše Holeše zastavilo zranění kolene a musel na operaci. Letní přípravu v Hradci však začal naplno a odehrál i přípravné zápasy. Při velké zátěži ještě zranění cítí, ale trénovat i hrát může na sto procent. ́

Na zařazení do základní jedenáctky Jablonce si však nejspíš ještě bude muset počkat. „Celé jaro se dával dohromady po operaci kolene, uvidíme až časem, teprve se tu seznamuje s prostředím,“ řekl kouč Zdeněk Klucký.

Holešův nový tým čeká v sobotu ligový start na hřišti Slovácka, na které má celkem příjemné vzpomínky.

„Můžu říct, že kdykoliv jsem jel na Slovácko s Hradcem, tak jsme si většinou odvezli tři body. Nikdy jsme tam neprohráli. Osobně se mi tam daří, tak věřím, že s Jabloncem tam také vyhrajeme a ligu začneme vítězstvím.“