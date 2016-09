Konaté se omlouvá fanouškům: Byl jsem fyzicky i duševně vyčerpaný

Sparta získala dva hráče z Pobřeží slonoviny Tiémoko Konaté je sice zřejmě na odchodu ze Sparty, ale zástupci Pobřeží slonoviny budou na Letné působit dál. Na hostování do konce sezony přicházejí do juniorského týmu jeho krajané Baba Lamine Traoré a Youssouf Dao. Oběma je osmnáct let, doteď nastupovali za klub ASEC Mimosas v Abidjanu, největším městě Pobřeží slonoviny. Dao je levý záložník, Traoré útočník. Oba budou v klubu hostovat do konce června příštího roku, v dohodě je obsažena opce na případný přestup.