Teplický hrdina Vaněček: Patičky se učím od Vachouška

Fotbalové Teplice, tým obranářů? Bek Tomáš Vondrášek doufá, že nedělní hit se Slavií tuhle nálepku ze sklářů sejmul. „Cítil jsem, že už to mělo nějaké parametry. Každý si myslel, že jen trénujeme bránění a neumíme útočit. Dali jsme sice dvě šmudlinky, ale šli jsme si za tím,“ tvrdil Vondrášek po ligové remíze 2:2, k níž sám přispěl jednou trefou.

Co byste řekl o vaší šmudlince?

Stopeři se mi trochu rozutekli, snažil jsem se míč napálit na bránu. Možná o ruku nebo o bok hostujícího stopera se balon odrazil do protipohybu brankáře.

Není to první takový gól, že?

Se Slavií na to mám štěstí, Čontofalskému jsem kdysi dával na 1:1 v 89 .minutě. Taky takovou šmudlu, co dojela ke stejné tyči. Dneska mi gól málem sebral Ljeva (Ljevakovič), který to dobíhal, ale mně by to nevadilo. Vondrka, málem jsem to tečoval, říkal mi. Radši míč jistil, kdyby se odrazil od tyčky.

Berete remízu?

Musíme, vždyť chvíli před koncem jsme prohrávali. Sice jsme vedli, ale Slavia do 2. půle nasadila svoje útočné diamanty a pak už to bylo těžké bránění, prali jsme se s tím. Otočili, my naštěstí vyrovnali. Kvalitní fotbal od nás i od Slavie. Byly pasáže, kdy se diváci dostávali do varu, kdy to bylo od nás super, opravdu bomba. Pak zase přišly úseky, kdy Slavia dopředu flákala vysoké centry, mají na to hráče. Škoďák (Škoda) je nechutnej neskutečně. (smích)

Přestože jste nevyhráli, fanoušci vám po zápase dávali najevo, že se jim váš fotbal líbil.

Ani nepamatuju, jestli jsme tohle někdy zažili po nevyhraném zápase. Ale já se jim nedivím, když se jevíme, že do toho nedáme všechno, tleskat nám nemůžou. Tentokrát jsme si tleskačku užili.