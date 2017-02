Vím, že se musím zlepšit, říká posila teplického útoku Vošahlík

Podzim strávil v maďarském Mezökövesd Zsóry, předtím působil v kazašské Karagandě. V české lize dal 16 gólů ve 189 zápasech, starty sbíral v Příbrami, Jablonci, Českých Budějovicích, Bohemians a ve Slavii.

Co vás dovedlo do Teplic?

V Maďarsku jsem se domluvil na ukončení smlouvy, vrátil jsem se domů a pár dní se připravoval sám. Pak jsem dostal možnost jít do Teplic. Nebylo co řešit, vzal jsem to. A teď už bude záležet jen na mě, jak budu půlrok fungovat.

Proč jste opustil maďarskou ligu? Zasáhl jste do šesti zápasů.

Po podzimu jsme byli pátí v tabulce, ale náš trenér se rozhodl odejít do Puskás Akadémia, což je druholigový klub. Trochu paradox, ale podle mě to bylo kvůli penězům. Místo něj do Mezökövesdu nastoupil srbský trenér a měl úplně jinou vizi. Chtěl srbského útočníka, takže pro mě nemělo smysl zůstávat.

Co od návratu do Česka čekáte?

Sešel jsem z očí a teď bude na mně, jak se ukážu, jak budu pracovat. Vím, že se musím zlepšit. A jinak než prací to nepůjde. Věřím, že ještě není pozdě.

V české lize jste měl slušné renomé. Kdy se kariéra zvrtla?

Nastartovaný jsem byl dobře, pak se udály určité věci v kariéře, které nebyly ideální. Zranění, nějaké hostování, zahraniční štace. Ale to už je všechno pryč, teď jsem v Teplicích a těším se.

Jaký je váš nejoblíbenější post?

Nemám problém nastoupit jak v útoku, tak na kraji zálohy. Nechám na trenérovi Šmejkalovi, kde mě bude chtít využívat.

Jak si pamatujete Teplice jako vašeho protivníka v lize?

Vždycky jsem proti Teplicím nerad hrál, pokaždé to byl nepříjemný soupeř. V prvoligové tabulce hrály vždy nahoře. Těší mě, že můžu být součástí Teplic.

Chcete se už usadit?

Rád bych. Cestování už mám dost, chtěl bych být někde delší dobu. A doufám, že to bude právě v Teplicích. Uvidíme po jaru.

Jaký je na Stínadlech tým?

Mužstvo je super, kluci v kabině taky, parta dobrá, všechno v pořádku. Přišel jsem 14 dní před startem ligy, tým je nějak utvořený a trenér má svoji vizi. Doufám, že postupem času se do toho zapracuji.

V generálce jste smetli 5:0 budějovické Dynamo. Jaká byla?

Povedená. A je dobře, že jsme dali nějaké góly.