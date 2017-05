Vyautovaný Krob věří, že se v Teplicích může stát evropský zázrak

„Pod hrozbou osmé žluté jsem vydržel asi osm utkání. Nakonec to vyšlo takhle blbě, život jde dál,“ posteskl si po domácím vítězství 1:0 nad Bohemians, které, jak jinak, zařídila jeho asistence z rohu.

„Dvanáctá a tuhle sezonu poslední,“ zamumlal. A to mu ještě upřeli jednu ve Zlíně. I tak vládne ligovým statistikám, druzí Petržela z Plzně a slávista Hušbauer vymysleli gólových přihrávek devět.

Teplický bek těží z centrů i ze standardek; v neděli jeho nákop hlavou zužitkoval Jeřábek. „Asi zkusíme při standardkách právě Jéřu, má dobrou kopací techniku. Ne, dělám si srandu,“ popíchl vysokého stopera. „Někdo se najde, nejsme s Kučerou jediní dva, kdo je umí zahrávat.“

Jenže i Kučera se na jeden zápas vykartoval, navíc ještě Vondrášek. „Utkání s Bohemkou bylo bojovné, karty se sešly najednou, je to komplikace,“ připouští Krob, zvlášť když marodí eso Hora a zranil se i Ljevakovič. Kdo Kroba na kraji obrany zastoupí? „Urma se dostává zpátky, na levý bek se náhrada najde.“

Nahrávacího virtuosa přitom potopil útočný faul až v závěru. „Balon do šprajcu, Jirásek u něj byl dřív, přejel jsem ho nepříjemně. Jsem rád, že jsem dostal jen žlutou, že ne rovnou červenou. Nehezký zákrok,“ nevykrucoval se. Rozhodčí chvíli váhal: „Možná věděl, že mám sedmou, a nechtěl mi ji dát. Ale byla oprávněná. Jirasovi jsem se omlouval, doufám, že mě teď na golfu netrefí míčkem, protože občas spolu zajdeme. Snad budeme pořád kamarádi.“

Krob bude v závěru ligy trpět na tribuně, Teplice ještě s Mladou Boleslaví soupeří o poháry. „Budu mít víc tréninků než kluci, co budou hrát, kondiční trenér mi to nenechá zadarmo,“ tuší. „V příští sezoně musím karty zmírnit, osm je dost. Dvě na jaře jsem dostal zbytečně.“

Teplice potřebují ve dvou kolech uhrát o tři body víc než rival. „Byl náš cíl dostat Boleslav pod tlak. Jsme silná parta, a když se nám teď daří, mohli bychom to dotáhnout. Věřím, že kluci se porvou o místo,“ spoléhá se na sílu kádru. „Nikdo nemůže říct, že příště bychom měli v Jablonci prohrát. Všichni víme, o co hrajeme, že se může stát zázrak a my se dostaneme do Evropy.“