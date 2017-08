Fotbalové Teplice znovu doma. Jablonec dorazí už s útočníkem Teclem

„Říká se, že dvakrát po sobě vyhrát domácí zápas je těžké, ale my to chceme zlomit,“ burcoval v klubové televizi teplický obránce Jan Krob. Minulý víkend jeho celek na Stínadlech předčil Duklu 3:1, zato Jablonec na první výhru sezony čeká. Ze dvou kol má bod.

„Ale když předvedeme to, co jsme předvedli proti Plzni, tak bychom v Teplicích mohli zvítězit,“ troufá si na klubovém webu jablonecký útočník Ondřej Mihálik; s Viktorií zelenobílí padli 0:1.

Nedělní soupeři ve středu zvládli postup z 2. kola poháru. Zatímco Jablonec vyhrál snadno 4:1 ve Mšeně, Teplice se na širokém trávníku Vltavínu klepaly; vedly 3:0, ale zvítězily jen 3:2. „S pohárem máme vždycky problém. Vypadalo to v poklidu a nakonec z toho uděláme trochu blamáž,“ litoval Krob.

V lize jsou Teplice postrachem, z posledních deseti domácích ligových partií sedmkrát vyhrály a jen jednou krachly.

Ale Jablonec je pro ně nepříjemným soupeřem, z posledních deseti setkání v lize ho dokázaly porazit jen dvakrát. „Myslím, že na něj bude platit to, co na každého - pohyb, kombinace, centry do vápna, nabídka ve vápně,“ tvrdí teplický záložník Jan Suchan.

Zdeněk Klucký, trenér Jablonce a bývalý teplický asistent, nechce zůstat bez bodu: „Čeká nás tam hodně těžký zápas, ale rádi bychom uspěli.“ Zápas vypukne před kamerami ČT2 v neděli v 16 hodin, domácím schází zraněný Hora, u hostů je nejistý start Kysely.