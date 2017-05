Teplice procitly z eurosnění. Beznadějné to ještě není, říká kouč

Dva hráče ze stávajícího kádru si pojistily prvoligové fotbalové Teplice, na útočníka Marka Červenku a záložníka Jana Vošahlíka by měl prodloužením smlouvy navázat i Kapverďan Nivaldo. „Máme zájem na jeho pokračování,“ uvedl Jakub Dovalil, sportovní ředitel sklářů. Nivalda, který se před víc než rokem vrátil z Minsku, nedávno ze sestavy odstavilo svalové zranění. Vošahlík, zimní posila z Maďarska, se na Stínadlech upsal do léta 2019, prodloužený kontrakt exslávisty Červenky je ještě o rok delší. „Červenka se stal během jara součástí základní sestavy a vstřelil několik branek, věříme, že mu forma vydrží. Vošahlík po zimním příchodu výborně zapadl do týmu.“