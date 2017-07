Teplický ředitel Dovalil: Šušnjar odcházet nechtěl, hledáme náhradu

„Bohužel to nedopadlo, byť jsme nabídli maximum možného, co lze v Teplicích nabídnout,“ mrzí teplického sportovního ředitele Jakuba Dovalila.

Nemohli jste udělat víc, abyste Šušnjara udrželi?

My jsme chtěli smlouvu na delší dobu, už když přicházel z Rumunska. Všude byl zatím jen půl roku či rok a my na něj apelovali, aby se někde usadil aspoň na dvě sezony a až pak třeba šel výš. Ale jeho agent to nechtěl. Po prvních pěti zápasech, když Šušnjar prokázal kvalitu, jsme s ním začali jednat o prodloužení ročního kontraktu, ale bohužel, ani o tom agent nechtěl nic slyšet. Přitom kluk je tady spokojený, říkal nám, že nikam odcházet nechce.

Co teď ale s ním? Odehraje v Teplicích podzim, nebo začnete hledat náhradu a budete dávat příležitost někomu jinému?

To, že hráče zašlápnete, je podle mě přežitek. My jsme věděli, že tu bude na rok, mrzí nás, že nebude pokračovat, ale takové věci prostě fotbal přináší. Rozhodli jsme se, že podzimní část sezony tady normálně dohraje. Je to slušný, inteligentní kluk, takže to nevypadá, že by měl něco vypouštět.

S Teplicemi se chystá slávista Trubač Dvacetiletý talent Daniel Trubač, další možná posila fotbalových Teplic. Mládežnický reprezentační záložník se od pondělí připravuje na Stínadlech a Teplice jednají se Slavií o jeho ročním hostování. Trubač už odehrál v nejvyšší soutěži 41 utkání a dal jeden gól, v uplynulé ligové sezoně nastoupil do 25 zápasů. Z Teplic naopak odchází záložník Petr Kodeš, hostovat bude na Žižkově. V Sokolově bude hostovat Marek Strada.

Takže nesdílíte zlobu některých fanoušků, kteří by Šušnjara nenechali s týmem ani trénovat?

Když někde oznámíte, že končíte, tak buď vám zaměstnavatel řekne, že to je v pořádku, že jste nějakou práci odvedl, a rozumně se rozejdete. Nebo po vás začne šlapat. My se rozhodli pro tu první variantu. Nevím, jak bychom to řešili, kdybychom třeba měli čtyři stopery, ale momentálně je prostě nemáme, tak to řešíme takhle. V západní Evropě je to běžné. Vždy je lepší hráče zpeněžit, ale musíte také koukat na sportovní stránku.

Jak Šušnjara nahradíte?

Z evropského šampionátu devatenáctek se nám vrátil Alex Král, bude šance, aby třeba dostal větší prostor. Na konci minulé sezony, když naskočil asi do tří ligových utkání, tak potvrdil, že je právoplatným členem kádru. A stopera budeme dál shánět, ale v Čechách moc nejsou, vypadá to, že se asi budeme muset podívat do zahraničí.

Třeba Sparta teď nějaké stopery pouští.

Pustí je tomu, kdo převezme jejich plat. Víme, že třeba Mazuch je v juniorce, ale to je pro Teplice nereálné. Je tu rozpočet, do kterého se musíme vejít. Máme tady Alexe Krále, dostane víc prostoru, zaslouží si to. Takže to neberu, že bychom na tom byli úplně špatně. Minulá sezona se povedla, samozřejmě to bude těžké na ni navázat, ale spíš jsme se pokusili vzít do kádru mladé hráče, ať už Haljetu, či Geberta. To je naše cesta do budoucna, protože éra drahých nákupů je pryč.

O odchodu se mluvilo také v souvislosti s Martinem Fillem. Těší vás, že jste ho udrželi?

Je to určitě dobře. Ze strany Zlína to byla taková nabídka nenabídka. Nechci to nějak specifikovat, proběhlo nějaké kratičké jednání, my dali představu, Zlín také. Ale ta jeho nabídka pro nás byla neakceptovatelná. A myslím, že to ani nebyla reálná hodnota Martina. Takže jsme to vyřešili takhle.