Chci proměňovat víc šancí, přeje si teplický střelec Vaněček

Co generálka napověděla?

Byla povedená, ale hned po vystřídání jsme s klukama v kabině řešili, abychom neusnuli na vavřínech. Důležitý bude až sobotní jarní start doma proti Brnu. Přijede kvalitativně úplně jiný soupeř.

Jaký byl zimní dril, první pod trenérem Šmejkalem?

Pocit mám jako po každé zimní přípravě, tu žádný fotbalista nemiluje. Ale těší mě, že se trendy hýbou jiným směrem. Dřív jsme jen běhali, teď je všechno s míčem, na hřišti. Bylo jen pár kondičních tréninků bez balonu, ale zvládli jsme je.

A vy jste trénoval bez problémů celou zimu. Úleva pro vás?

Za to jsem rád v první řadě. Tři sezony mě provázely zdravotní lapálie, teď jsem se z nich dostal a odtrénoval jsem celou zimu bez potíží. Což u mě nebývalo zvykem, vždycky mě alespoň angína zasáhla.

Do podzimu jste jako útočník číslo 1 nevstupoval, do jara ano. Je to pro vás nová situace?

To, že jsem číslo 1, bych nepřeceňoval. Fotbalový život je nahoru dolů. Začínal jsem jako trojka a během měsíce jsem pravidelně hrál, to teď může být obráceně. Musím dělat všechno, abych pozici udržel, dával góly a trenéra přesvědčil, že jsem správná volba. Prožil jsem dobrý podzim, ale měl jsem spoustu šancí a gólů mohlo být mnohem víc.

Znervózňuje vás to?

Ne. Strašně se na jaro těším! A snad už se nebude opakovat minulá půlsezona v tom, že budu potřebovat plno šancí na gól. Věřím, že je budu proměňovat častěji.

Jaká je forma Teplic?

Výsledky jsme měli solidní, ale příprava je neobjektivní, hodně se střídá a zkouší. Začátky po zimě nebývají moc o fotbale, takže musíme hlavně bojovat a odevzdat všechno.