Ljevakovič: Ať vyjdou poháry, aby si Vachy rozlučku užil

„V sobotu naposledy? Mám z toho husinu“ O konci kariéry jsem přemýšlel opravdu dlouho. Když jsem byl teď na jaře méně vytížený, uzrálo to ve mně a já se rozhodl skončit. Všichni mě přemlouvali, ať si to rozmyslím, ale já už jsem pevně rozhodnutý, že tohle je moje poslední sezona. Bylo to asi nejtěžší rozhodnutí v životě, ale myslím, že odcházím v pravou chvíli. Pevně věřím, že v posledním zápase porazíme Duklu, Liberec nám pomůže s Boleslaví a my postoupíme do evropských pohárů. To by byl ten nejsladší konec. Pamatuju si na rozlučku Pavla Verbíře, byla krásná. Ale já pevně věřím, že ta moje bude ještě lepší v tom, že se dostaneme do pohárů. Všichni víme, že Teplice vždy mívaly výkyvy, buď se tu hrál dobře podzim a špatně jaro, nebo to bylo obráceně. Teď jsme to konečně trochu protrhli a celá tahle sezona mi hodně připomíná ročník 1998/99. Za trenéra Pešiceho tady byla výborná parta i výborní fotbalisté, dokázali jsme to uhrát na druhé místo a bojovat o Ligu mistrů, něco podobného je tu i letos. A kdyby se povedly poháry, byl by to podle mě srovnatelný úspěch. Když si vzpomenu, že mám v sobotu poslední zápas, tak mám husinu. Doufám, že přijde hodně lidí, kluci by si zasloužili za ten povedený rok úžasnou návštěvu. Když přijde osm tisíc fanoušků, asi budeme všichni spokojení. A lidé nás poženou, abychom to zvládli. Štěpán Vachoušek, fotbalista Teplic