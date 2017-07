Opatrně vzhůru. Do první půlky, velí brněnský kouč Habanec

„Nepleťte to prosím s Kajínkem,“ pousmál se představitel firmy zabývající se provozem technických budov na setkání s novináři.

A aby opět zazněl stejný cíl jako loni. „Jako vedení jsme si řekli, že bychom měli být do osmého místa,“ pravil Svatopluk Habanec, který ve Zbrojovce jako trenér načíná druhou sezonu.

V té minulé Brňané obsadili 11. příčku, přičemž se až do závěrečných kol strachovali o ligovou existenci. „Chceme se zvednout po nepříliš uspokojivé sezoně, která byla startovací,“ sdělil Habanec.

Na rozdíl od loňské předsezonní seance nehovořil o ofenzivních vizích. „Budu si dávat bacha na to, co řeknu. Loni jste se chytili jako slepice flusu toho, že budeme hrát útočný fotbal a dávat hodně gólů,“ spílal na oko novinářům. „Statisticky jsme se doopravdy zlepšili, což moc neuvádíte,“ obhajoval se brněnský kouč. „Ale důležité jsou body a postavení v tabulce a to opravdu nebylo. Cíl být do první poloviny tabulky je výzva.“

Jenže jak toho docílit, když Zbrojovku přes léto opustil mimo jiné dlouholetý vůdce Zavadil a ofenzivní bijec Řezníček? „V některých zápasech jsme hráli 4-2-3-1. Teď to konečně dospívá do systému 4-3-3,“ pověděl Habanec.

Nové rozestavení není jedinou inovací v brněnském týmu. Stejně jako dvě předchozí přestupová období pod trenérem Habancem se kádr opět znatelně proměnil. „Už potřetí došlo k tolika změnám. Byl bych opravdu nerad, kdyby to takhle bylo dlouhodobě. Mužstvo si potřebuje sednout a my s ním musíme pracovat dva roky s minimálně jednou nebo dvěma změnami,“ podotkl kouč Zbrojovky. „Ale rekonstrukci kádru jsem považoval za nutnost.“

Zatímco v minulých obdobích rekonstruoval Habanec vesměs všechny řady, nyní se zaměřil na ofenzivní posty. Právě podprůměrná koncovka Zbrojovku v předchozím ročníku soužila.

„Se Škodou byl jediný problém“

Kromě Pilíka, Kratochvíla, Koného a Fortese přibyl počátkem týdne v brněnské kabině i „norský navrátilec“ Michal Škoda. „Jelikož výstupní klauzuli žádný klub nedokázal splnit, nadále s ním počítám,“ oznámil Habanec bez větších náznaků radosti, že se mu do týmu vrátil autor loňských deseti ligových tref.

„S Michalem jsem měl jeden jediný problém, když nechtěl jít střídat (v únoru proti Liberci). Až tak mu to vyčítat nemůžu, není to prohřešek. Ale i tak jsme si to vyříkali,“ ujistil.

Zbrojovka 29letému útočníkovi, jenž minulý týden z Lilleströmu přiletěl s virózou, navíc prodloužila kontrakt do roku 2019. „Ve středu už zvládl celý trénink a počítáme, že v pátek doskočí do zápasu,“ nastínil Habanec.

Fotbalisté Zbrojovky Brno se představují před novou sezonou.

Právě páteční mač s Baníkem lehce naznačí, zda může Habancova skvadra pomýšlet na tabulkový progres. Obdobné duely - s ligovými nováčky či papírově rovnocennými soky - před domácím publikem většinou nezvládala a místo tříbodových zisků sbírala remízy.

„Přetavit je ve výhry, to chceme,“ zavelel trenér. Ale jak na to? „Pevně doufám, že budeme mít v šestnáctce soupeře o jednoho hráče víc než loni,“ konstatoval opatrněji šéf brněnské lavičky. Žádné okázalé řeči, žádné ofenzivní ódy. Bude i bez nich fotbalové srdce brněnských fandů plesat?