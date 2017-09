Stresu rozhodně neubude, tuší Levý po rošádě v realizačním týmu Slovácka

„Michal chtěl, abych mu zůstal nablízku. Uvidíme, jestli to bude do zimy, nebo na celou sezonu,“ říká Levý.

Váhal jste nad touhle rošádou?

Už v průběhu minulé sezony jsme se bavili, že pozice sportovního ředitele je nutná a jak ji obsadit. Sezonu jsme rozjeli ve stávajícím složení s tím, že se k tomu vrátíme. Povedlo se nám poskládat konkurenceschopný tým, ale cítíme, že ho potřebujeme ještě posílit a zkvalitnit. 8. září skončil přestupní termín a celý podzim máme prostor na vyhledávání. Měl jsem možnost pokračovat jako trenér, ale jako sportovní ředitel mám větší šanci posunout klub dál. Vedení mi automaticky prodloužilo smlouvu do roku 2019. To vyvrací spekulace, že to bylo jenom přesunutí.

Kde budete hledat posily? V Česku nebo zahraničí?

Chci využít svých zkušeností. Mám přehled nejen u nás, ale orientuji se i na zahraničním trhu. Pro Slovácko bude pořád prioritou akademie, odchovanci a mladí hráči, ale jsem přesvědčený, že potřebují pomoct. Pokud se mi podaří vytipovat hráče za zahraničí, bude ku prospěchu věci. Neříkám, že během tří měsíců, bude to dlouhodobá práce.

Takže vyjedete třeba na delší dobu do zahraničí?

Byl jsem ve Španělsku, Portugalsku, Chorvatsku, ale většinou krátký čas, protože jsem trénoval. Zvládl jsem za víkend i čtyři zápasy, ale vytipované hráče potřebujete vidět nejen v jednom zápase. Nemůžeme si při výběru dovolit velké chyby.

Trenéři jsou pod velkým tlakem. Ubude vám teď stresu?

Rozhodně ne. Dávám tomu maximum, neumím to jinak dělat, fotbal je záležitostí 24 hodin. Zodpovědnost za mužstvo a výsledky nejde jenom za trenérem. Zastřeším celý sportovní úsek od dorostu přes juniorku až po áčko.

Jak budete mít nastavené kompetence směrem k trenérovi?

Nebude ten, kdo bude říkat, udělej takovou sestavu. Předám mu svoje postřehy a tipy, závěrečné slovo bude ale na něm. Pokud budu mít čas, budu se snažit být na každém tréninku, abych měl přehled o formě hráčů.