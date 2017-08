Na Spartu můžeme jet s určitým klidem, říká Hofmann ze Slovácka

Vaše trefa na samém sklonku prvního poločasu zvyšující na 4:2 byla klíčová, že?

Asi jo. Odskočili jsme na rozdíl dvou branek, což nejspíš Baník zlomilo. Zápas jsme si za stavu 3:0 trošku zkomplikovali, přestali jsme hrát a mysleli si, že už poločas doklepeme. Baník nás hned potrestal. Říkal jsem si, že jestli tento zápas nevyhrajeme, tak se z toho zblázním. Naštěstí jsme dali ještě před pauzou čtvrtý gól.

Nastříleli jste nakonec pět branek, přitom v poslední době jste měli v útoku problémy. Kde se to ve vás vzalo?

Sám nevím. Pomohlo nám, že jsme dali za deset minut dva góly, takový start se nám dlouho nepovedl. Nakonec z toho byl skvělý zápas pro diváky s příjemným koncem pro nás.

Co říkáte na skóre 5:2?

Výsledek neřeším, hlavní je, že jsme vyhráli. Hráli jsme dobrý fotbal. Že jsme diváky potěšili pěti brankami je příjemným bonusem.

Do ligy jste vstoupili dvojicí remíz. V čem byl problém?

Nedávali jsme góly, potřebovali jsme, abychom se chytli střelecky. V pátek nás čeká těžký zápas na Spartě, ale díky výhře tam můžeme jet s určitým klidem. Do dalšího týdne tréninků nám to pomůže, bude zase dobrá nálada.

Je možné, že rozjetý Baník k zápasu přistoupil lehkovážně?

Jak nám dali v přípravě 6:1, asi si představovali, že to s námi bude jednodušší. Říkali jsme si také, že nás můžou trošku podcenit. Nevím, jestli to bylo tím, nebo rozhodlo, že jsme na ně tak vlítli, ale mohlo to sehrát roli.

Povedlo se vám ubránit Milana Baroše. Jak složité to bylo?

Všichni vědí, že je silný při hře zády k bráně, že si umí pokrýt míč. Ale myslím, že jsme si s ním nějak poradili.

Vypjaté souboje s ním sváděl váš stoperský kolega Patrik Šimko, že?

Já jsem tak dobře konflikty neviděl. Většinou to bylo při standardkách, dávali si lokty. Byl to vyhecovaný zápas, to k tomu patří. Těsně než se začalo hrát, říkali jsme si s klukama v hloučku, že je výborná atmosféra, která nás musí strhnout. Povedlo se.