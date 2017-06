Hvězdy, sem! Peníze máme. Sparta a Slavia zbrojí na boj o Ligu mistrů

Slavia zkouší ulovit Jevhena Konopljanku. Sedmadvacetiletého ukrajinského reprezentanta na vrcholu sil, který válel ve španělské Seville, vyhrál s ní Evropskou ligu a před rokem odešel za 350 milionů do německého Schalke.

To už není žádný pokus-omyl, ale lanaření opravdové fotbalové star!

„Nesmírně si vážíme toho, že by hráč světové úrovně, kterým Jevhen Konopljanka je, byl ochoten hrát za Slavii. Rozhodne FC Schalke 04,“ napsal ve čtvrtek na Twitter slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Už zbývá „jen“ doladit s německým klubem detaily hostování, s ukrajinským křídlem je podle informací MF DNES Slavia dohodnutá.

Ať už tenhle příběh dopadne jakkoli, je na místě se ptát: Jak je možné, že taková hvězda má zájem hrát českou ligu a místo proti Bayernu nastoupit třeba v Karviné? Už neplatí, že do Česka zlákáte jen hráče druhé a třetí kategorie?

Časy se mění. Nebo je vhodnější napsat, že se vrací čas? Jednou to tady totiž už bylo. Jen si zkuste vybavit začátek devadesátých let.

Porevoluční vlna euforie vyvrhla na břeh českého rybníčku dobrodruhy, kteří uvěřili představě, že iv malé zemi se dá vybudovat evropský velkoklub se vším všudy.

Nejkřiklavějším případem byl Boris Korbel, Čechoameričan, který cpal stovky milionů vydělané byznysem se sběratelskými kartičkami do Slavie. Právě on režíroval přestup, o kterém se vypráví i po dlouhých pětadvaceti letech.

Do Edenu přivedl Dragišu Biniče: Srba, který jen pár týdnů předtím odehrál celý zápas ve finále Poháru mistrů a přispěl k vítězství Crvene zvezdy Bělehrad proměněnou penaltou v rozstřelu. „On a Rus Tatarčuk nás stáli miliony dolarů,“ prozrazuje Vlastimil Petržela, který tehdy Slavii trénoval.

Byly peníze, šlo všechno. Teď se zdá, že se tahle doba vrací. Je k tomu jeden velmi pádný důvod.

Utrácíme, abychom vydělali

Kdo ligu za rok vyhraje, bude mít jistou vstupenku do Ligy mistrů, to znamená 350 milionů v kapse. Na tuhle šanci český fotbal čekal dvanáct let, a tak začíná hra o poklad.

Zatím ne na hřišti, ale v polstrovaných židlích kanceláří, přes maily, telefonáty a schůzky.

Slavia už získala stopera Jugase a záložníka Hromadu a kromě Konopljanky láká i jeho krajana Ruslana Rotaně, zkušenou oporu Dněpru.

Spartu vidina Ligy mistrů, na kterou čeká dvanáct let, hecuje ještě víc. Ještě předloni její šéf Křetínský jasně vyhlásil: „Je třeba mít míru, hranici. Za hráče, který vypadá nadějně jen v české lize, nelze dát patnáct dvacet milionů korun.“

Bum! Najednou je všechno jinak. Sparta klidně dá kolem 20 milionů za mladého záložníka Čiviče ze Slovácka nebo slovenského stopera Štetinu z Dukly. Rakouský kanon Janko přišel zadarmo, ale na jeho platu se jistě šetřit nebude. A Biabiany z Interu Milán, o kterém se mluví? Loni odehrál v lize jedinou minutu, ale v Itálii má smlouvu na 1,6 milionu eur ročně. Čistého...

Sparta se vydává novou, neprošlapanou cestou a riskla to se vším všudy. Přivedla jako trenéra Itala Stramaccioniho, který zatím nikde neuspěl, ale Křetínského oslovila jeho vize. Do ní zjevně patří i velké nákupy: Sparta údajně vyšroubovala rozpočet přes 700 milionů.

Vlastimil Petržela

A proč ne? Může si to dovolit, za minulou sezonu vydělala balík. Odhadem 200 milionů za obchodní činnost, 150 za výsledky v Evropské lize a kolem 500 za přestupy Dočkala, Schicka, Brabce a Krejčího.

Slavia má zase v zádech silného čínského majitele, který neváhá sáhnout do kapsy. A fanoušci se baví: Tohle tu ještě nebylo, konečně se něco děje! Tím pádem ale rychle roste i tlak.

„To si pište! Ani ne tak zvenku, ale zevnitř klubu. Nikdo si neuvědomuje, že i drahý zahraniční hráč potřebuje čas. U nás se řekne, že musí hned hrát,“ upozorňuje Petržela. „A co teprve kabina, to je papiňák! V Zenitu jsem zažil tým s mnoha cizinci, všichni chtěli nastupovat a někteří si chodili stěžovat, že sedí.“

Pusťte mě do Česka, prosím!

Liga náhle získává novou dimenzi. Dřív se třeba pálilo silnými slovy a majitelé slibovali nemožné, jako slovenský magnát Alexander Rezeš, když v roce 1996 zakotvil na Letné. Básnil o tom, jak vyhraje Ligu mistrů a přivede hvězdné posily Stoičkova a Matthäuse.

Ukázal se jen jako snílek: z Ligy mistrů Sparta vylétla ve skupině a místo Stoičkova s Matthäusem dorazili Slováci Cifranič a Lalík.

Teď se méně mluví, ale skutečnost vypadá zajímavě. I zahraniční hráči to vnímají.

„Do Slavie jsem měl velmi blízko. Bohužel, Wisla její nabídku odmítla,“ postěžoval si polský záložník Krzysztof Maczynski. Reprezentant, který vydělával velké peníze v Číně, lituje, že nemůže jít do Česka? Ještě nedávno nemyslitelné.

Sparta a Slavia jako by se utrhly ze řetězu, Plzeň na jejich hru nepřistoupila a šetří. Přivedla zatím jen navrátilce Koláře a zlínského Živuliče, oba volné hráče bez smlouvy.

V porovnání s pražskými S to vypadá jako zoufale málo. Ale pozor - Pavel Vrba na lavičce, to klidně může být větší trumf než Jankové, Konopljankové a další. Znáte to: peníze přece nejsou všechno.

Nebo nás liga přesvědčí o opaku?