Sparta dala v přípravě pět gólů Ružomberoku, trefil se i Konaté

Konaté byl hlavní postavou přípravného zápasu, který se hrál na umělé trávě divizního Meteoru. Kromě gólu si připsal ještě dvě asistence a po faulu na něj zahrávala Sparta penaltu.

U trenérů si tak zajistil další plus po podzimu, kdy ho Sparta odstavila do juniorky za to, že si chtěl vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť. Před startem zimní přípravy dostal šanci bojovat o místo opět v áčku.

Sparta se proti Ružomberoku dostala do vedení ve 26. minutě, kdy se z penalty prosadil Dočkal. Ve 38. minutě se po Konatého přihrávce do pokutového území trefil Juliš.

Ve druhém poločase letenský tým vedení navyšoval. Konaté nejdřív zakončil brejk, po hodině hry se k technické střele dostal Karavajev a na konečných 5:0 zvýšil Čermák, opět po Konatého asistenci.

Sparta má zatím v přípravě dobré výsledky. Remizovala 0:0 s Freiburgem, pak porazila 4:0 Teplice, deklasovala 5:1 Ústí nad Labem a nyní rozstřílela i Ružomberok.

Sparta - Ružomberok 5:0 (2:0)

Branky: 26. Dočkal z pen., 38. Juliš, 51. Konaté, 63. Karavajev, 66. Čermák.

Sparta: Koubek (46. Budinský) - Sáček, Mazuch (72. Čermák), Holek (46. M. Kadlec), Hybš (50. Vatajelu) - Konaté, Mareček (46. Havelka), Čermák (69. Dudl), Néstor (59. Mustedanagič) - Dočkal (46. Ch. Frýdek) - Juliš (46. Karavajev).