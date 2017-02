Sparta - Rostov, domácí se o zázrak v poháru pokusí se dvěma útočníky

Sparta potřebuje vyhrát o pět a více gólů. Anebo alespoň 4:0, protože pak by se prodlužovalo. Ostatní výsledky by pro český tým znamenaly vyřazení. Případný postup by se tedy rovnal takřka zázraku.

Mnohem pravděpodobnější je loučení s Evropskou ligou. V ní je Sparta posledním českým zástupcem, neboť Plzeň a Liberec skončily po základních skupinách.

Sparta nemůže počítat s klíčovým záložníkem Dočkalem, který dostal svolení odletět do Číny a jednat o přestupu. Kvůli vyloučení v minulém zápase chybí rovněž Konaté. V základní sestavě je nahradili útočník Pulkrab a stoper Holek, který nastoupí v záloze. Od začátku hraje také Čermák, místo nezbylo na jiného středního záložníka Váchu.