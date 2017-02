Celkově musíme přidat, řekl sparťanský trenér Požár po generálce

Co vám generálka na jaro ukázala?

Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, měli jsme problémy s pohybem i nabídkou ve středu pole, s realizací v kombinaci. Nedokázali jsme se dostat do správného řešení situací. Ale postupně jsme se zlepšovali, měli jsme tam slušné pasáže, ale celkově musíme ještě přidat.

Během osmi zápasů jste v přípravě pětkrát vyhráli a třikrát remizovali. Jakým soupeřem byla Žilina?

Jak nás napadali v rozehrávce, tak nás v přípravě nenapadal nikdo. Žilinu znám velmi dobře, máme o ní přehled, ale my jsme se nepřipravovali přímo na ní, ale směrem ke čtvrtku, kdy hrajeme Evropskou ligu v Rostově. Kdybychom se chtěli zaměřit na Žilinu, asi bychom se v některých situacích chovali jinak.

Do zápasu zasáhlo dvaadvacet hráčů. Proč tolik?

Řešili jsme zatížení, chtěli jsme, aby někteří hráči hráli maximálně šedesát minut, někdo jen pětačtyřicet. Spíš jsme řešilo tohle, než v jaké hrajeme sestavě.

Mohlo utkání se Žilinou změnit váš pohled na základní sestavu pro Rostov?

Nemyslím si, že by nás něco vyvedlo z míry. A jestli se ptáte na základ, tak v Rostově nenastoupíme ve stejném složení jako v prvním poločase proti Žilině.

Z nových posil dostává Nestor větší prostor než Vatajelu. Jak jste viděl Nestorův výkon?

Byl jedním z hráčů, kteří měli problémy s realizací v kombinaci, měl tam zbytečné ztráty míče, ale jinak v přípravě ukázal, že je velmi dobrý, že může být přínosem, že jeho typologie můžeme využít.

Chyběli zranění Václav Kadlec s Lukášem Marečkem, nenastoupili ani Tomáš Rosický s Danielem Holzerem, kteří po zranění ještě nejsou k zápasu připraveni. Jak to s nimi vypadá?

Zdravotní stav Lukáše je lepší, než jsme si mysleli, že bude. Máme příznivější informace, ale nejsem schopný říct, kdy se zapojí.

Bude někdo z nich připravený na Rostov?

Myslím si, že budeme k dispozici hráče jako na Žilinu. Poprvé hrál Pepa Šural, z těch zraněných pokročil nejdál směrem do vysokého zatížení.

A Rosický?

Zatím to nevypadá, že by byl na Rostov připravený.