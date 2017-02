Sparťanský kouč: Na jaře si nesmíme dovolit ztratit skoro žádné body

Mají před sebou čtrnáct zápasů a ani když všechny vyhrají, nemusí to stačit na první příčku. Sparta vstupuje do jara s tříbodovou ztrátou na Slavii, vedoucí Plzeň má ještě o bod víc a k tomu odehráno o zápas méně.

„Plzeň má větší náskok a ještě utkání na Bohemce k dobru. Proto je pro nás v boji o první místo větším soupeřem,“ přemítal sparťanský kouč.

Historicky nejúspěšnější český klub byl šampionem naposled před třemi lety, předtím v roce 2010. Zatímco od té doby trpí pod vládou Plzně, která byla mistrem čtyřikrát, letos Spartě vyrostl další soupeř - obrozená Slavia.

S oběma rivaly sparťané na podzim prohráli, derby dokonce doma. Aby protivníky během jara předstihli, musí jim porážky vrátit a k tomu neztrácet v zápasech, v nichž jsou velkým favoritem, především na hřištích soupeřů.

„Nesmíme si dovolit ztratit skoro žádné body, musíme být takřka stoprocentní, aby se nám to povedlo,“ uvědomuje si Požár.

Vedle dvou podzimních porážek má Sparta i pět remíz: v Teplicích, v Brně, ve Zlíně, v Liberci a doma s Mladou Boleslaví.

„Chci vidět tým, který vyhrává každý zápas a uvidíme, na co nám to bude stačit. Musíme být bodově úspěšnější než na podzim.“

V zimní přípravě z osmi zápasů tým pětkrát vyhrál, porazil i Zenit Petrohrad, ve třech duelech hrál nerozhodně, naposled v sobotu se Žilinou. Za zápas s Petrohradem, elitním ruským klubem, sparťany chválili i nezúčastnění pozorovatelé, zato generálka úplně vydařená nebyla. „Celkově musíme přidat,“ říkal hlavní kouč.

„Řešilo se, že Sparta nebyla v zápasech dominantní, že vycházela z bloku. Nějaký úspěch nám to přineslo, ale v přípravě jsme se zaměřili na to, abychom byli aktivní a víc dominantní. Můžeme věřit, že jsme se dobře připravili, ale jak to bude ve skutečnosti, ukážou až soutěžní zápasy.“

Podzim dohrávala Sparta s torzem kádru, obří marodka se pomalu vyprazdňuje, ale i tak začátek jara bude bez Marečka, Rosického, Václava Kadlece či Holzera.

„Že jsme měli tolik zraněných, to bylo jedno z nejdůležitějších témat, které jsme vyhodnocovali. Vzhledem k náročnému programu hráči v sestavě nerotovali, protože kádr nebyl dostatečně široký. Snažíme se neudělat stejnou chybu.“

V zimní přestávce Sparta pustila jen mladého Mustedanagiče na hostování do Dukly, aby se jí za pár měsíců vrátil lepší, ostřílenější a zkušenější ofenzivní záložník.

Naopak z hostování v Jablonci se vrátil obránce Hybš, z Dukly přestoupil ofenzivní záložník Néstor a z Craiovy levý bek Vatajelu. Néstor má blízko do základní sestavy, Vatajelu zatím ne. „Je znát, že přišel z jiného prostředí, musíme mu dát čas na aklimatizaci, ale s tím jsme počítali,“ vysvětlil Požár.

Mezi posily počítá i Tiémoka Konatého, který podzim strávil v juniorce, protože si loni v srpnu chtěl vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť a stávkoval. „Timy je pro nás okamžitá pomoc, do hry nám přinese prvky, které nám scházely.“

Které, to Konaté může ukázat už ve čtvrtek v Evropské lize v Rostově a v neděli v úvodním ligovém duelu s Bohemians.